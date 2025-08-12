RBA opäť znížila úrokové sadzby

V súlade s očakávaniami trhu sa Austrálska centrálna banka na dnešnom zasadnutí rozhodla znížiť úrokovú sadzbu. Z 3,85 % na 3,6 %, čo predstavuje efektívne zníženie o 25 bázických bodov. Pár AUD-USD reaguje poklesom.
Trhový konsenzus naznačoval takmer isté zníženie v dôsledku série ekonomických premenných v Austrálii. Predovšetkým preferovaný ukazovateľ inflácie RBA, „trimmed mean CPI“, dosiahol 2,7 % a pohyboval sa v rámci cieľového rozpätia banky od 2 do 3 %. Táto skutočnosť jasne potešila vedenie banky. Za zmienku stojí aj rastúca nezamestnanosť, ktorá v súčasnosti dosahuje 4,3 %. To podporuje tézu centrálnej banky o ochladzovaní ekonomiky a odôvodňuje zníženie sadzieb. Okrem toho môžu ďalšie spomalenie spôsobiť nedávne clá, ktoré na Austráliu uvalil Donald Trump.
Vzhľadom na tieto informácie trh nielenže očakáva ďalšie zníženie, ale po poslednom zasadnutí predpokladá aj zrýchlenie tempa uvoľňovania menovej politiky. V súčasnosti sa očakáva, že po súčasnom cykle znižovania úrokových sadzieb bude cieľová úroková sadzba centrálnej banky na úrovni okolo 3 %.
Prezidentka centrálnej banky Michele Bullock zdôrazňuje dôležitú úlohu údajov, vrátane zamestnanosti a inflácie, ako zdrojov politiky RBA. Pani Bullocková tiež spomenula významnú závislosť situácie Austrálie od zahraničných trhov, najmä od USA. Dodala, že súčasné zníženia sú už preventívne a sú reakciou na očakávania banky týkajúce sa ekonomiky. Napriek očakávaniam trhu prezidentka k dnešnému dňu nehlási väčšie zníženia; tie budú závisieť od prichádzajúcich údajov.
