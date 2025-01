Reevesova vízia britského hospodárstva čelí trhovým otrasom

Hlavné výzvy:

Kancléřka Rachel Reevesová vystúpila v parlamente uprostred hospodárskych otrasov.

Rastúce výnosy zlatých dlhopisov ohrozujú dodržiavanie fiškálnych pravidiel.

Nadchádzajúce údaje o inflácii a raste by mohli vystupňovať fiškálne výzvy.

Napätie na trhu a hospodárske riziká:

V utorok vystúpi v parlamente kancelárka štátneho rozpočtu Rachel Reevesová, pričom pôjde o jej prvé významné vystúpenie, odkedy Spojené kráľovstvo čelí obnovenej nestabilite na trhu. Zasadnutie, ktoré je oficiálne zamerané na informovanie o jej nedávnej ceste do Číny, poskytuje opozičným stranám príležitosť položiť jej otázky týkajúce sa prudko rastúcich výnosov z giltov a neistej fiškálnej pozície Spojeného kráľovstva.

V posledných týždňoch došlo k značnému finančnému stresu, keď libra klesla voči doláru takmer o štyri centy a výnosy 10-ročných zlatých dlhopisov dosiahli 17-ročné maximum. Obavy z rastúceho dlhu Spojeného kráľovstva, pomalého hospodárskeho rastu a pretrvávajúcej inflácie zvýšili tlak na Reevesov hospodársky program.

Nadchádzajúce ekonomické ohniská:

Tento týždeň prinesie niekoľko kritických udalostí:

V stredu budú zverejnené údaje o inflácii, ktoré by mohli ukázať neočakávaný nárast a ďalej tlačiť na trhy so zlatými dlhopismi.

Údaje o raste vo štvrtok, kde by slabé výsledky mohli vyvolať obavy zo stagflácie - znepokojujúcej kombinácie vysokej inflácie a stagnujúceho rastu.

Ekonómovia varujú, že tento vývoj by mohol prinútiť Bank of England zasiahnuť, najmä ak sa volatilita na dlhopisovom trhu zhorší. Takýto zásah by mohol prinútiť Reevesovú prehodnotiť svoju fiškálnu stratégiu, čo by si mohlo vyžiadať zvýšenie daní alebo zníženie výdavkov, čo by ohrozilo širšie hospodárske plány premiéra Keira Starmera.

V hre sú globálne a domáce faktory:

K problémom Spojeného kráľovstva sa pridávajú globálne hospodárske faktory vrátane náznakov prehrievania americkej ekonomiky a obáv z obnovenia obchodného napätia pod vedením nastupujúceho prezidenta USA Donalda Trumpa. Z domáceho hľadiska je Reevesova fiškálna politika pod drobnohľadom. Vo svojom októbrovom rozpočte ponechala fiškálnu rezervu vo výške len 9,9 mld. libier (12 mld. USD) - sumu, ktorú teraz fakticky zničili prudko rastúce úrokové náklady na dlh.

Obavy ekonómov:

Vicky Pryceová, hlavná ekonomická poradkyňa Centra pre ekonomický a obchodný výskum , predpovedá, že stredajší prudký nárast inflácie by mohol ešte viac zvýšiť výnosy z dlhopisov.

, predpovedá, že stredajší prudký nárast inflácie by mohol ešte viac zvýšiť výnosy z dlhopisov. Bank of England bude možno musieť rázne zakročiť, aby stabilizovala trhy a prípadne zastavila svoj plánovaný program kvantitatívneho sprísňovania, ktorý zahŕňa predaj zlatých dlhopisov v hodnote 13 miliárd GBP do októbra.

Záver:

Reeves sa ocitol v neistej pozícii v dôsledku narastajúcich fiškálnych a hospodárskych problémov. Hoci sa snaží prejaviť dôveru, kombinácia vonkajších tlakov a domácich obmedzení hrozí, že zmarí ekonomickú víziu labouristov, čo môže mať dôsledky pre širšie hospodárstvo Spojeného kráľovstva.