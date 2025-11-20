Reklamné ambície Robloxu narážajú na opatrnosť značiek aj nezáujem vývojárov

- Roblox zatiaľ nedokázal výrazne monetizovať svoj reklamný priestor, napriek tomu, že má viac ako 150 miliónov aktívnych používateľov.
- Hlavné prekážky predstavujú nízke výnosy pre vývojárov, obmedzená regulácia reklamy voči deťom a nedostatok merateľných výsledkov.
- Spolupráce so značkami ako Chipotle či Universal priniesli zmiešané výsledky – väčšina reklamných hier zostala bez návštevníkov.
- Napriek veľkému potenciálu reklamy ako zdroja príjmov zostáva jej význam zatiaľ skôr symbolický.
Spoločnosť Roblox Corp., ktorá prevádzkuje jednu z najväčších herných platforiem sveta s dennou návštevnosťou cez 150 miliónov používateľov, sa už od svojho vstupu na burzu v roku 2021 snaží premeniť herný svet na lukratívny reklamný priestor. Napriek ambicióznym vyhláseniam však aj po štyroch rokoch zostáva reklamný biznis nevýznamnou zložkou príjmov, čo potvrdzuje aj opakované vyhýbanie sa priamym odpovediam na otázky analytikov počas kvartálnych výsledkov.
Roblox ponúka značkám priestor pre virtuálne billboardy, sponzorované hry či odmeňované videá, ktoré výmenou za pozornosť hráča poskytujú digitálne odmeny. Podľa Morgan Stanley má tento model potenciál generovať až 3 miliardy dolárov do roku 2027. Napriek tomu firma vo svojej poslednej správe priznala, že príjmy z reklamy sú zatiaľ zanedbateľné.
Prečo reklamný model viazne?
Kľúčovým problémom je nízka adopcia zo strany vývojárov, ktorí nie sú motivovaní začleňovať reklamu do svojich hier. Podľa vývojárov, ktorí komunikovali s agentúrou Bloomberg anonymne, sa reklamné sadzby pohybujú od zlomku centu až po 0,55 USD za tisíc zhliadnutí – čo je na spodnej hranici herného priemyslu. Mnohí sa preto radšej spoliehajú na predaj herných predmetov, ktoré generujú vyššie výnosy a nenarúšajú herný zážitok.
Ďalšou prekážkou je veľmi mladé publikum – približne tretina používateľov je mladšia ako 13 rokov, čo výrazne komplikuje možnosti cielenia reklamy. Značky sú viazané zákonnými obmedzeniami ohľadom marketingu deťom a zberu údajov. Hoci Roblox tvrdí, že deti pod 13 rokov reklamu nevidia, watchdog skupina Truth In Advertising upozornila, že v praxi k tomu dochádza bežne, a podala už v roku 2022 podnet k americkej Federálnej obchodnej komisii (FTC).
Spoločnosti, ktoré reklamu na Roblox využili – ako Universal Pictures, Chipotle či Adidas – síce zaznamenali úspešné kampane, napríklad pri hre „Chipotle Burrito Builder“, no väčšina tzv. adver-hier zostáva prázdna a bez zásahu. Analytici z agentúry Zero Code označujú vplyv reklamných svetov za „obmedzený“.
Ďalej je tu nedostatok transparentných metrík – značky často nemajú istotu, že investície do reklamy v Roblox sa premenia na návštevnosť e-shopu či predajní. Napriek tomu platforma tvrdí, že 75 % používateľov si značiek všíma a 87 % z nich má pozitívny postoj k odmeňovaným reklamám.
Roblox si kladie za cieľ získať 10 % globálneho herného trhu a reklama má byť súčasťou tejto stratégie. Napriek partnerstvu s Googlom, otvoreniu odmeňovaného videa všetkým oprávneným vývojárom a rastúcemu záujmu značiek, ekonomický dopad reklamy zatiaľ zostáva obmedzený.
Graf RBLX.US (D1)
Akcie spoločnosti Roblox aktuálne pokračujú v poklese a obchodujú sa na úrovni 97,18 USD, čo predstavuje výrazný prepad zo septembrových maxím. Cena sa nachádza hlboko pod kĺzavými priemermi – EMA 50 (117,35 USD) aj SMA 100 (122,41 USD), čo potvrdzuje silný medvedí trend. RSI sa nachádza na hodnote 32,6, teda tesne nad hranicou prepredanosti (30), čo signalizuje silný predajný tlak, ale aj možnosť blížiacej sa krátkodobej úľavovej korekcie.
Zdroj: xStation5
