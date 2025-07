Renault odpíše 11 miliárd dolárov zo svojej investície v Nissane, analytici krok vítajú

Francúzska automobilka Renault oznámila jednorazový odpis vo výške 9,5 miliardy eur (približne 11 miliárd USD) týkajúci sa jej dlhoročného podielu v spoločnosti Nissan Motor, ktorý bude zohľadnený v účtovníctve za prvý polrok. Firma zároveň uviedla, že hodnota tejto investície bude po novom závisieť výlučne od trhovej ceny akcií Nissanu, čím sa odkláňa od historicky vyššej účtovnej hodnoty.

Tento krok je ďalším dôkazom postupného uvoľňovania dvadsaťročného partnerstva medzi oboma automobilkami, keď Renault znižuje svoj vplyv v Nissane a presúva sa ku konkrétnym výrobným projektom. Renault aktuálne vlastní 35,7 % akcií Nissanu – z toho 17,05 % priamo a zvyšok cez zverenecký fond. Nové účtovné nastavenie má odstrániť volatilitu výsledkov Renaultu, ktoré doteraz odrážali výkyvy v hospodárení Nissanu.

Podľa Renaultu však odpis nebude mať vplyv na celoročný finančný výhľad ani na plánované dividendy, a spoločnosť potvrdila, že operatívne projekty s Nissanom budú pokračovať bez zmeny. Akcie Renaultu na túto správu reagovali rastom o 0,6 %, pričom analytici hodnotia tento krok pozitívne – umožní transparentnejší pohľad na zlepšujúcu sa ziskovosť francúzskej automobilky.

Nissan medzitým čelí štrukturálnym problémom – ročná čistá strata dosiahla 4,5 miliardy USD a kvôli zastaranej ponuke modelov a meškaniu s elektromobilitou zatiaľ neposkytol žiaden výhľad na tento rok. Podľa agentúry Reuters dokonca žiada dodávateľov o odklad platieb pre nedostatok hotovosti. Akcie Nissanu klesli o 2,4 % na 341,8 jenu, čo je hlboko pod hranicou 400 jenov, ktorú Renault historicky používal na ocenenie.

Zatiaľ čo účtovná hodnota podielu bola vo výkazoch Renaultu na úrovni 1 549 jenov za akciu, nová metóda oceňovania zníži jej vplyv na výsledky a zároveň reflektuje realitu aktuálneho stavu japonskej automobilky.

Graf RNO.FR (D1)

Akcie Renaultu sa po prudkom poklese v júni snažia stabilizovať v blízkosti úrovne 40 EUR, aktuálna cena je 39,93 EUR. Technický obraz ostáva slabý, keďže cena sa stále drží pod kĺzavými priemermi EMA 50 a SMA 100, čo potvrdzuje pretrvávajúci medvedí trend. RSI na úrovni 39,8 naznačuje blízkosť prepredaného pásma, čo môže signalizovať krátkodobý odraz. MACD ostáva záporný, ale rozdiel medzi krivkami sa zmenšuje, čo môže naznačovať možnú zmenu smeru. Ak by sa akcie udržali nad 39 EUR, môže dôjsť k návratu do pásma 41–43 EUR, no bez prielomu nad EMA 50 ostáva tlak na strane predajcov.

Zdroj: xStation5

