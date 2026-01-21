Rio Tinto prekvapilo vyššou ťažbou železnej rudy a medi

- Rio Tinto prekonalo očakávania vo výrobe železnej rudy (91,3 mil. ton) a medi (240 000 ton) v 4Q 2025.
- Ročná ťažba medi vzrástla o 11 % vďaka expanzii bane Oyu Tolgoi.
- Napriek tomu môže Rio prísť o pozíciu svetovej jednotky, ak spoločnosť Vale dosiahne hornú hranicu svojho výhľadu.
- Možná fúzia s Glencore by posilnila medený portfóliový segment Rio Tinto v čase rastúceho globálneho dopytu.
Spoločnosť Rio Tinto prekonala vo štvrtom štvrťroku očakávania trhu a dodala vyšší objem železnej rudy aj medi, než predikovali analytici. Výsledky prichádzajú v čase, keď sa firma pripravuje na potenciálnu fúziu s Glencore, ktorá by mohla vytvoriť najväčšieho ťažobného giganta na svete.
Pod vedením nového generálneho riaditeľa Simona Trotta spoločnosť zaznamenala výrazné prevádzkové zlepšenie a potvrdzuje svoju pozíciu kľúčového hráča v segmente surovín pre oceliarstvo.
Silné výsledky naprieč segmentmi
Vo 4Q 2025 dodalo Rio Tinto 91,3 milióna ton železnej rudy z regiónu Pilbara, čo je viac než 85,7 mil. ton pred rokom a nad očakávaním trhu (88,2 mil. ton). Celoročný objem dodávok dosiahol 326,2 mil. ton, teda dolnú hranicu cieľového pásma 323–338 mil. ton. Celková produkcia vrátane kanadských operácií činila 336,6 mil. ton.
V oblasti medi firma vyťažili 240 000 ton za 4Q, teda o 5 % viac než pred rokom a nad konsenzom 214 400 ton. Celoročná ťažba činila 883 000 ton, čo je 11 % medziročný nárast a nad hornou hranicou vlastného odhadu spoločnosti. Silný rast bol ťahaný najmä rozšírením podzemnej ťažby v bani Oyu Tolgoi v Mongolsku, vyššou kvalitou rudy a efektívnejšou ťažbou.
Riziko straty pozície svetovej jednotky
Napriek silným výsledkom Rio Tinto čelí riziku straty pozície najväčšieho svetového producenta železnej rudy. Brazílsky konkurent Vale sa podľa októbrových údajov pohybuje na hornej hranici svojho výhľadu 325–335 mil. ton a svoje výsledky oznámi v najbližších dňoch.
Na rozdiel od konkurenta BHP však Rio dosiahlo len 1 % medzikvartálny rast realizovaných cien železnej rudy, zatiaľ čo BHP vykázala 2 % rast. Vývoj cien je ovplyvnený aj prebiehajúcimi rokovaniami s čínskymi štátnymi odberateľmi.
Glencore a príležitosť v medi
Možná fúzia s Glencore je momentálne pod drobnohľadom investorov – do 5. februára musí Rio Tinto oznámiť, či predloží formálnu ponuku. Spojenie by posilnilo postavenie Rio v segmente medi, kde dopyt rastie vďaka rozvoju umelej inteligencie a energetickej transformácie. Meď je kľúčovým prvkom v elektromobilite, dátových centrách a obnoviteľných zdrojoch energie.
Graf RIO1.DE (D1)
Akcie spoločnosti Rio Tinto pokračujú vo výraznom rastovom trende a aktuálne sa obchodujú na úrovni 76,08 EUR. Cena sa nachádza výrazne nad kĺzavými priemermi – EMA 50 (66,74 EUR) a SMA 100 (61,15 EUR), čo potvrdzuje silné býčie nastavenie trhu. RSI sa nachádza na úrovni 72,0, čo znamená, že akcie sú v prekúpenej zóne, no bez známok spomalenia tempa rastu. Technickú korekciu nemožno vylúčiť, ale ak cena bude aj naďalej rešpektovať úroveň EMA 50 ako support, výhlaď zostáva pozitívny. Krátkodobo môže dôjsť ku konsolidácii v pásme 72–76 EUR, pričom prekonanie hladiny 76 EUR by mohlo otvoriť priestor pre ďalší rast.
Zdroj: xStation5
