Glencore v Austrálii čelí hrozbe štrajku v kľúčovej medenenej rafinérii ⚠️

- Zamestnanci rafinérie Glencore v Townsville hrozia štrajkom pre spor o mzdy.
- Odbory tvrdia, že pracovníci dostávajú približne o 15 % nižšie mzdy než v okolitých závodoch.
- Rafinéria má kapacitu až 300 tisíc ton medi ročne a je kľúčovou súčasťou austrálskeho trhu.
- Napriek tomu, že Glencore získal vládnu podporu vo výške 600 miliónov AUD, závod má zostať stratový.
Spoločnosť Glencore sa v Austrálii dostáva pod ďalší tlak. Zamestnanci jej medenenej rafinérie v meste Townsville pohrozili, že od piatka vstúpia do štrajku, ak firma nepredloží lepšiu mzdovú ponuku. Podľa odborového zväzu AWU sú pracovníci v závode platení až o 15 % menej než zamestnanci v okolitých prevádzkach iných firiem.
Townsvillská rafinéria patrí medzi najvýznamnejšie spracovateľské závody v krajine. Ročne vyprodukuje až 300 tisíc ton rafinovanej medi a spracováva aj materiál od tretích strán, vrátane časti produkcie z bane Olympic Dam spoločnosti BHP. Prípadný štrajk by tak mohol narušiť fungovanie dôležitej časti austrálskeho medeného reťazca.
Napätie prichádza v čase, keď sa Glencore snaží udržať svoje austrálske medené aktivity napriek slabej ziskovosti. Firma v roku 2025 získala podporu vo výške 600 miliónov austrálskych dolárov od federálnej aj štátnej vlády, aby zachovala prevádzku rafinérie v Townsville a nadväzujúcej huty v Mount Isa. Ani táto pomoc však podľa spoločnosti nezmenila fakt, že sa očakáva pokračujúca stratovosť závodu.
Dôvodom je okrem iného dlhodobý tlak na globálnych spracovateľov medi. Agresívne rozširovanie kapacít v Číne počas posledných rokov zvýšilo konkurenciu a prispelo k zatváraniu drahších prevádzok po celom svete, vrátane niektorých austrálskych závodov. Glencore tak dnes stojí medzi dvoma problémami – na jednej strane rastúcimi nákladmi a tlakom zamestnancov, na druhej strane náročným trhovým prostredím.
Spoločnosť uviedla, že s odbormi naďalej rokuje v dobrej viere a chce zachovať prevádzku oboch závodov tak, aby boli udržané pracovné miesta. Kľúčové bude štvrtkové záverečné rokovanie, ktoré môže rozhodnúť o tom, či sa podarí štrajku zabrániť.
Z pohľadu investorov ide o ďalšiu pripomienku, že ani strategicky dôležité komodity, ako je meď, automaticky nezaručujú stabilnú ziskovosť. V prípade Glencore bude teraz zásadné sledovať nielen výsledok mzdového sporu, ale aj to, či sa firme podarí dlhodobo obhájiť ekonomiku prevádzky svojich austrálskych aktív.
Graf GLEN.UK (D1)
Akcie spoločnosti Glencore sa aktuálne obchodujú okolo 5,16 GBP a aj napriek miernemu kolísaniu si naďalej držia pozitívne technické nastavenie. Cena zostáva nad oboma kĺzavými priemermi, konkrétne nad EMA 50 na úrovni približne 4,85 GBP aj nad SMA 100 okolo 4,29 GBP, čo potvrdzuje pokračujúci strednodobý rastový trend. V posledných týždňoch titul výrazne posilnil z oblasti okolo 3,80 GBP až nad hranicu 5,20 GBP, kde však začína narážať na silnejší odpor. Práve pásmo medzi 5,17 až 5,23 GBP teraz predstavuje najbližšiu rezistenciu, ktorú sa zatiaľ nedarí presvedčivo prekonať. To naznačuje, že po silnom raste trh krátkodobo vyčkáva a konsoliduje v blízkosti lokálnych maxím. RSI sa pohybuje okolo hodnoty 55,6, teda v neutrálnej zóne. Trh tak nie je ani prekúpený, ani prepredaný, čo ponecháva priestor na ďalší pohyb oboma smermi.
Celkovo graf stále pôsobí býčím dojmom, pretože cena zostáva nad dôležitými priemermi a dlhodobejšia štruktúra trhu je rastová. Pre pokračovanie rastu však bude dôležité preraziť nad oblasť 5,23 GBP. Naopak pri oslabení možno ako najbližšiu podporu sledovať zónu okolo 4,85 GBP, kde sa nachádza EMA 50. Jej udržanie by bolo pre zachovanie priaznivého scenára kľúčové.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.