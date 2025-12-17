Roblox sa snaží o návrat na ruský trh: Prisľúbil zmeny, ktoré by mohli zvrátiť zákaz

- Roblox prisľúbil upraviť funkcie a procesy, aby splnil požiadavky ruského regulátora Roskomnadzor.
- Roblox prisľúbil upraviť funkcie a procesy, aby splnil požiadavky ruského regulátora Roskomnadzor.
- Cieľom je zvrátiť zákaz platformy v Rusku, ktorý nadobudol platnosť 3. decembra z dôvodu ochrany detí.
- Ide o potenciálny prielom v napätých vzťahoch Ruska s americkými technologickými firmami.
- Výsledok rokovaní môže stanoviť precedens pre ďalšie zahraničné platformy pôsobiace v autoritatívnych režimoch.
Americká herná platforma Roblox oznámila, že je pripravená upraviť niektoré svoje funkcie v Rusku, aby mohla zvrátiť zákaz, ktorý bol 3. decembra uvalený ruským telekomunikačným regulátorom Roskomnadzor. Dôvodom zákazu boli obavy o bezpečnosť detí, ktoré platformu využívajú.
Zákaz vyvolal vlnu nevôle medzi ruskými používateľmi a dokonca aj zriedkavý verejný protest v sibírskom meste Tomsk. Aktuálne sa zdá, že bol zahájený dialóg medzi oboma stranami a existuje potenciál na kompromis, čo by bolo v kontexte americko-ruských vzťahov v digitálnom priestore výnimočné.
Roblox ponúkol ústupky
Podľa oficiálneho vyjadrenia Roblox kontaktoval Roskomnadzor a vyjadril ochotu prispôsobiť sa ruskej legislatíve. Spoločnosť oznámila, že je pripravená dočasne obmedziť komunikačné funkcie v Rusku, revidovať procesy moderácie obsahu tak, aby vyhovovali ruským zákonom, pokračovať v dialógu o prípadných ďalších opatreniach na zvýšenie súladu s reguláciou.
Roskomnadzor reagoval otvorene: „Ak nejde len o vyhlásenie, ale o skutočný zámer zmeniť prístup k bezpečnosti detí online, budeme s platformou spolupracovať rovnako ako s ostatnými službami, ktoré dodržiavajú ruské zákony,“ uviedol úrad.
Kontext a širšie dopady
Roblox nie je prvou platformou, ktorá čelí obmedzeniam z dôvodu obáv z nevhodného obsahu. V minulosti bol zakázaný napríklad v Iraku a Turecku. Dlhodobo sa objavujú kritiky týkajúce sa rizika kontaktu detí s dospelými používateľmi alebo vystavenia nevhodnému obsahu.
V Rusku však ide o súčasť širšej cenzúrnej politiky, ktorá sa od roku 2022 výrazne sprísnila. Blokované sú napríklad Facebook, Instagram, WhatsApp, Snapchat, YouTube či dokonca FaceTime. Napriek tomu mnoho Rusov využíva VPN, najmä mladšia generácia, ktorá kritizuje nedostatok ruských alternatív.
Obavy ruskej spoločnosti
Zákaz Robloxu získal podporu časti verejnosti – niektorí rodičia a učitelia vyjadrili obavy, že platforma umožňuje prístup k sexuálne explicitnému obsahu a komunikáciu s neznámymi dospelými. Roskomnadzor uviedol, že Roblox prisľúbil odstrániť škodlivý obsah a zabrániť trestnej činnosti aj nežiaducim kontaktom medzi používateľmi.
Graf RBLX.US (D1)
Akcie spoločnosti Roblox sa aktuálne obchodujú okolo úrovne 87,78 USD a pokračujú v klesajúcom trende, ktorý začal koncom októbra. Cena sa nachádza výrazne pod kĺzavými priemermi – EMA 50 (104,03 USD) a SMA 100 (118,53 USD) – čo potvrdzuje dlhodobo negatívne technické nastavenie. RSI (34,3) sa blíži k prepredanej oblasti, čo signalizuje slabnúci predajný tlak, no zatiaľ bez známky obratu. Po výraznom poklese sa cena akcie momentálne konsoliduje v pásme 85–91 USD, avšak zatiaľ bez potvrdenia obratu. Prerazenie nad 91,25 USD by mohlo krátkodobo uľaviť tlaku a otvoriť priestor na testovanie úrovne 98–100 USD. Naopak, pokles pod 83,71 USD by mohol spustiť ďalší výpredaj.
Zdroj: xStation5
