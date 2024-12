Ropa rastie 1 %, keďže trhy čakajú na zasadnutie OPEC+, naplánované na štvrtok

Ropa(OIL) dnes získava viac ako 1 %, keďže trhy čakajú na štvrtkové rozhodnutie OPEC+. Je pravdepodobné, že OPEC+ predĺži posledné kolo znižovania ťažby ropy do konca prvého štvrťroka budúceho roka. Skupina producentov zabezpečuje približne polovicu svetovej produkcie a má v úmysle postupne znižovať ťažbu až do roku 2025. Goldman Sachs očakáva zníženie produkcie do apríla. Obchodníci tiež očakávajú, že Saudská Arábia, najväčší svetový vývozca ropy, zníži ceny pre ázijských partnerov na najnižšiu úroveň za približne štyri roky. Ropa optimisticky reaguje aj na zvýšenú pravdepodobnosť decembrového zníženia sadzieb v USA o 25 bázických bodov. Od začiatku roka ropa v súčasnosti stráca približne 6 %.

Ropa (H4, interval D1)

Na grafe ropy môžeme vidieť formáciu pripomínajúcu symetrický trojuholník. Prielom smerom nahor nad úroveň 74 USD za barel by mohol otvoriť cestu k zmene trendu. Pokles k 71 USD by mohol legitimizovať scenár ďalšieho silného impulzu smerom nadol.

Zdroj: xStation5

Pri rastovom scenári sa významná rezistencia ropy nachádza okolo 88 USD, kde vidíme 38,2 Fibo a predchádzajúce cenové reakcie. Predtým však budú musieť býci preraziť nad 80 USD (EMA200, červená čiara). Prvá dôležitá podpora pre pokles cien ropy sa nachádza v okolí 60 - 61 USD za barel Brentu (úroveň 61,8 Fibonacciho retracementu).

Zdroj: xStation5