Graf dňa - JP225 (14.08.2025)

Futures kontrakt na Nikkei (JP225) zaznamenal silný býčí rast, vďaka ktorému sa index prvýkrát v histórii dostal na nové historické maximá nad hranicu 43 000 bodov a v posledných seansách naďalej stúpal.
- Predchádzajúce zisky boli čiastočne obmedzené zmiešaným sentimentom voči japonským blue chips a automobilkám. Dnes sú však investori opäť optimistickí, pokiaľ ide o obchodné vzťahy medzi USA a Japonskom, pričom ich podporuje priaznivé makroekonomické prostredie a solídne zisky japonských spoločností.
- Pozitívnym impulzom pre japonské podniky by mohlo byť aj potenciálne zníženie úrokových sadzieb v USA. Na čele rally sú technologický gigant SoftBank, skupina Sony a hráči v oblasti polovodičov Advantest a Renesas Electronics. Po silných hospodárskych výsledkoch vzrástli aj akcie výrobcu prémiových pneumatík Yokohama Rubber a obuvníckej spoločnosti Asics.
- Jedným z pretrvávajúcich rizík pre vývozcov je potenciálne zhodnocovanie jenu, ktoré sa zdá byť čoraz pravdepodobnejšie, ak USA pristúpia k sérii znižovania sadzieb. Ak sa však dopyt po japonskom tovare udrží alebo zvýši, silný objem objednávok by mohol kompenzovať menové prekážky.
Graf JP225 (D1)
Dnes sa sentiment stabilizuje a objavuje sa vyberanie ziskov, pričom index klesol o viac ako 1 % a ustúpil na svoju rekordnú úroveň z roku 2024. Volatilita JP225 sa môže zvýšiť pred kľúčovými makroekonomickými informáciami, ktoré budú tento týždeň zverejnené v USA (PPI, maloobchodné tržby). RSI indexu Nikkei sa nedávno vyšplhal nad 70 (prekúpené teritórium) a dnes sa zmiernil na úroveň tesne pod 65. Dňa 24. júla sa RSI tiež nachádzal nad 70, po čom nasledovali štyri po sebe nasledujúce seansy poklesu. Samozrejme, takéto historické vzorce nie sú zárukou budúcich výsledkov.
Zdroj: xStation
JP225 Chart (H1)
Zdroj: xStation5
