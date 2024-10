Ropa stúpla o viac ako 1 % 🛢️

Probl├ęmy s dod├ívkami ropy preva┼żuj├║ nad slab├Żmi ├║dajmi z ─î├şny

Ceny ropy po─Źas dne┼ínej seansy r├ístli aj napriek slab├Żm ekonomick├Żm ├║dajom z ─î├şny. Ceny komodity s├║ st├íle pod tlakom obmedzen├ş dod├ívok z Mexick├ęho z├ílivu a L├şbye. Ropa dnes vzr├ístla o viac ako 1,3 %, pri─Źom OIL.WTI si prip├şsala 1,7 %.

Trh cez v├şkend dostal negat├şvne sign├íly z ─Ź├şnskej ekonomiky, ktor├í zost├íva najv├Ą─Ź┼í├şm dovozcom ropy. Priemyseln├í v├Żroba v auguste vzr├ístla o 4,5 % (v porovnan├ş s 5,1 % v j├║li), ─Źo je najpomal┼íie tempo rastu od marca a ni┼ż┼íie ako o─Źak├ívan├Żch 4,8 %. Zhor┼íuj├║ce sa tempo o┼żivenia ─Ź├şnskej ekonomiky je jedn├Żm z faktorov, ktor├ę za┼ąa┼żuj├║ kot├ície ropy. Tento faktor v┼íak v dne┼ínej seanse na─Ćalej zatie┼łuj├║ probl├ęmy v dod├ívkach ropy z americkej aj l├şbyjskej strany.

Zdroj: xStation

 

Kontrakty na ropu Brent (OIL) sa po minulot├Ż┼żd┼łovom poklese na tohtoro─Źn├ę minimum v bl├şzkosti 69 USD u┼ż odrazili pribli┼żne o 5 % a prerazili prv├║ z├│nu rezistencie stanoven├║ na ├║rovni 72 USD miestnymi minimami z decembra 2023. ─Äal┼íia z├│na, ktor├║ by mali investori sledova┼ą, sa nach├ídza na psychologickej bari├ęre 75 USD, ktor├║ posil┼łuj├║ miestne minim├í z augusta a janu├íra tohto roka. Zdroj: xStation

Odhaduje sa, ┼że produkcia v Mexickom z├ílive v posledn├Żch d┼łoch klesla pribli┼żne o 700 000 barelov denne v d├┤sledku hurik├ínu Francine. Na druhej strane v L├şbyi je produkcia na─Ćalej obmedzen├í na pribli┼żne 0,4 mil. barelov denne, pri─Źom priemern├í ├║rove┼ł produkcie za prv├Ż polrok je 1,3 mil. barelov denne. EIA odhaduje predpokladan├Ż pokles z├ísob v tre┼ąom ┼ítvr┼ąroku tohto roka o 0,9 mil. barelov denne a vo ┼ítvrtom ┼ítvr┼ąroku o 1,0 mil. barelov denne. Trh by mohlo vyrovna┼ą len obnovenie produkcie zo strany OPEC+ v bud├║com roku.

┼ápekulat├şvne poz├şcie v kontraktoch na ropu Brent s├║ z├írove┼ł na najni┼ż┼íej ├║rovni za posledn├ę roky. ─îist├í poz├şcia kontraktov pe┼ła┼żn├Żch fondov prv├Żkr├ít od roku 2011 klesla do z├íporn├Żch hodn├┤t. To by mohlo vytvori┼ą z├íklad pre mo┼żn├ę vyprchanie ponukov├Żch tlakov zo strany ve─żk├Żch fondov, ktor├ę od apr├şla zni┼żuj├║ dlh├ę poz├şcie. Ceny ropy odvtedy klesli o viac ako 20 %.