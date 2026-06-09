🛢️ Ropa WTI pod 90 USD testuje 100-dňový kĺzavý priemer

Pokles pod 90 USD a niekoľkotýždňové minimá
Ceny ropy v posledných hodinách výrazne oslabili a americká ropa WTI sa dostala pod psychologickú hranicu 90 USD za barel. Aktuálne straty už presahujú 4 %. Hlavným impulzom poklesu je rastúca nádej na zbližovanie postojov medzi USA a Iránom v otázke ukončenia konfliktu, ktorý už niekoľko mesiacov zaťažuje globálne trhy.
Tento pokles výrazne zmiernil obavy investorov z vysokých cien energií, ktoré predtým podporovali inflačné tlaky. Zároveň však treba poznamenať, že nižšie ceny ropy nezlepšujú sentiment na ostatných trhoch. Vidíme tiež výraznú korekciu amerických akciových indexov a pokles cien drahých kovov, a to napriek potenciálne slabším inflačným tlakom.
Dosiahla ropa už svoj vrchol?
Viaceré faktory môžu naznačovať, že cenové maximá sú už za nami, hoci riziko fyzického nedostatku palív na trhu naďalej pretrváva, keďže Hormuzský prieliv zostáva uzavretý. Ako trhy započítavajú pokrok v mierových rokovaniach a možnosť odvrátenia vojenského konfliktu, z cien ropy postupne mizne takzvaná geopolitická prémia.
Trvalá diplomatická dohoda by tento trend pravdepodobne potvrdila a zabránila návratu k nedávnym extrémnym maximám. Na druhej strane trhy už mnoho týždňov žijú nádejou na ukončenie konfliktu a vysoké ceny sú zároveň tlmené výrazným poklesom globálnych zásob ropy.
Kalendárne spready pod 2 USD napriek štrukturálnemu deficitu
Pozorovaný pokles kalendárnych spreadov pod hranicu 2 USD predstavuje technický signál upokojovania sentimentu na trhu futures. Takéto zúženie spreadov je typické pre fázu normalizácie, keď investori prestávajú platiť mimoriadne vysokú prémiu za okamžitú dodávku. Hoci úroveň 1–2 USD z historického pohľadu stále naznačuje napätý trh, je výrazne nižšia než úrovne 5–6 USD alebo dokonca 10 USD, ktoré sme sledovali v predchádzajúcich mesiacoch.
Znepokojujúce však je, že medzi papierovým a fyzickým trhom existuje jasný nesúlad. Hoci futures spready naznačujú návrat k rovnováhe, fyzický trh sa stále nachádza vo výraznom deficite ponuky po mesiacoch obmedzenej produkcie a logistických problémov. Tento veľký deficit udržiava trh veľmi napätý a mal by poskytovať cenám silnú podporu. Zdá sa, že aj v prípade podpisu reálnej dohody by pokles cien z aktuálnych úrovní mal byť obmedzený približne na 10 %.
Trumpova rétorika verzus diplomatická realita
Prezident Donald Trump opäť vniesol na trh dávku optimizmu, keď oznámil prelom po vyjednaní zastavenia vzájomných útokov medzi Izraelom a Iránom:
„Sme v záverečnej fáze toho, čo bude veľmi, veľmi dobrá dohoda,“ povedal Trump novinárom v New Yorku a naznačil, že konkrétne obrysy dohody by mohli byť známe v priebehu jedného až dvoch dní.
Hoci finančné trhy reagovali na tieto slová okamžitým poklesom cien komodít, investori pristupujú k týmto vyhláseniam s oprávnenou skepsou. V posledných týždňoch prezident viac ako tridsaťkrát hovoril o „bezprostrednom úspechu“ a „dohode na dosah“, pričom tieto vyjadrenia často slúžili ako súčasť vyjednávacej stratégie a mediálnej komunikácie. Tentoraz však má optimizmus o niečo pevnejšie základy, keďže skutočné zastavenie vojenských operácií poskytuje diplomatom väčší priestor na rokovania.
Cena ropy WTI klesá pod 90 USD za barel a aktuálne testuje 200-dňový kĺzavý priemer. Ide o kľúčovú úroveň podpory. V roku 2022 viedlo definitívne prerazenie tejto úrovne k výraznej niekoľkomesačnej korekcii.
Zdroj: xStation5
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