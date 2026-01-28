Rozhodnutie Fedu – trhy výrazne znižujú očakávania zníženia sadzieb 🔎

Hlavnou udalosťou dňa — a celého týždňa — bude rozhodnutie americkej centrálnej banky (Fed) o úrokových sadzbách. Ešte predtým príde na rad rozhodnutie Bank of Canada (BoC). Investori budú po skončení dnešnej americkej seansy sledovať aj tržby hlavných technologických spoločností.
Očakávania od Fedu
- Trhy aktuálne prakticky nevnímajú šancu na zníženie sadzieb počas dnešného zasadnutia — pravdepodobnosť predstavuje len 2,8 %.
- Prvé zníženie sa teraz očakáva až v júli. Trhy už nepredpokladajú dve zníženia sadzieb tento rok, čo je v súlade s projekciou Fedu z decembra (dot plot).
- Vzhľadom na aktuálny stav ekonomiky je priestor pre tzv. jastrabie pozastavenie, bez jasného výhľadu na návrat k uvoľňovaniu.
V kontexte pokračujúcich geopolitických neistôt môže byť tlačová konferencia Jeromea Powella mimoriadne dôležitá. Samotné rozhodnutie je už plne započítané trhom, a preto bude ďalší vývoj závisieť predovšetkým od jeho rétoriky.
Bank of Canada by mala ponechať sadzby nezmenené na úrovni 2,25 %.
Podrobný kalendár na dnes:
- 15:45 – rozhodnutie BoC o úrokových sadzbách
- 16:30 – tlačová konferencia BoC
- 16:30 – týždenné údaje DOE o zásobách ropy v USA
- 20:00 – rozhodnutie Fedu o úrokových sadzbách
- 20:30 – tlačová konferencia Fedu
- Po skončení US seansy – tržby spoločností Microsoft, Tesla a Meta Platforms
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.