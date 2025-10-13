Salesforce uvádza Agentforce 360 – novú éru autonómnej AI automatizácie

-
Salesforce predstavil Agentforce 360, novú AI platformu s autonómnymi agentmi.
-
Riešenie využíva nástroje Slack a hlasové rozhrania na prirodzenú komunikáciu s používateľmi.
-
Úspech závisí od adopcie, integrácie so systémami a schopnosti riadiť dôveru a bezpečnosť AI.
-
Salesforce predstavil Agentforce 360, novú AI platformu s autonómnymi agentmi.
-
Riešenie využíva nástroje Slack a hlasové rozhrania na prirodzenú komunikáciu s používateľmi.
-
Úspech závisí od adopcie, integrácie so systémami a schopnosti riadiť dôveru a bezpečnosť AI.
Spoločnosť Salesforce 13. októbra 2025 predstavila novú platformu Agentforce 360, ktorá prináša autonómnych AI agentov naprieč celým portfóliom cloudových služieb. Cieľom je zefektívniť podnikové procesy pomocou umelej inteligencie, ktorá dokáže konať samostatne – nielen radiť používateľovi.
Čo je Agentforce 360
Agentforce 360 nadväzuje na pôvodnú platformu Agentforce, no prináša hlbšiu integráciu AI agentov do oblastí predaja, služieb, marketingu a obchodu. Títo agenti dokážu samostatne vykonávať úlohy – napríklad spracovať zákaznícke dopyty, identifikovať obchodné príležitosti alebo automaticky spúšťať kampane.
Súčasťou stratégie je aj prepojenie so službami Slack a hlasovými nástrojmi, ktoré umožňujú používateľom komunikovať s AI agentmi prirodzene – cez text alebo hlas. Salesforce tým smeruje k plne interaktívnej AI platforme.
Význam a pozicionovanie
Trh s umelou inteligenciou sa posúva od „pomáhajúcej AI“ k tzv. „agentickej AI“, ktorá dokáže konať autonómne. Salesforce chce byť v tomto trende medzi lídrami.
Slack, ktorý firma prevzala v roku 2021, sa stáva kľúčovým komunikačným rozhraním pre agenta. Okrem komerčných klientov Salesforce rozširuje Agentforce aj do verejného sektora – kde môže AI pomáhať pri správe občianskych služieb a úradných procesov.
Riziká a výzvy
-
Miera prijatia technológie: Firmy musia vidieť jasnú návratnosť investícií do AI agentov.
-
Kontrola a bezpečnosť: Autonómne rozhodovanie vyžaduje dôslednú správu a dohľad.
-
Integrácia so systémami: AI musí byť schopná hladko spolupracovať s existujúcou infraštruktúrou.
-
Silná konkurencia: Microsoft, Google aj Oracle pracujú na podobných riešeniach.
-
Dôvera používateľov: Autonómne konanie AI vyvoláva otázky zodpovednosti a transparentnosti.
Výhľad
V priebehu roka 2026 sa očakáva širšie zavádzanie Agentforce 360 do produktov Salesforce. Spoločnosť bude musieť preukázať reálny prínos pre firmy a jasné pravidlá pre riadenie autonómnych AI systémov.
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Apple stráca ďalšieho lídra v oblasti AI uprostred eskalujúceho boja o talenty
Akcia týždňa – Lam Research Corp (16.10.2025)
Salesforce rastie o 8 % vďaka pozitívnemu dlhodobému výhľadu tržieb 📈
Schwab prekvapil: Aktíva rastú o 48 %, záujem retailových investorov ženie firmu k rekordom
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.