Samsung Electronics kupuje nemeckú spoločnosť FläktGroup za 1,5 miliardy eur s cieľom posilniť kapacity chladenia dátových centier

Spoločnosť Samsung Electronics oznámila akvizíciu nemeckého špecialistu na HVAC systémy FläktGroup za 1,5 miliardy eur (1,68 miliardy dolárov), čo predstavuje jej najväčší obchod od roku 2017. Táto strategická akvizícia má za cieľ posilniť postavenie Samsungu na rýchlo rastúcom trhu chladenia dátových centier, poháňanom rastúcim dopytom po AI aplikáciách.

Strategická akvizícia na rozšírenie HVAC podnikania

Akvizícia spoločnosti FläktGroup, ktorá má viac ako storočnú skúsenosť v oblasti vykurovania, vetrania a klimatizácie, umožní Samsungu stať sa lídrom v globálnom HVAC priemysle. Odbornosť FläktGroup v poskytovaní vysoko účinných systémov pre dátové centrá, nemocnice, letiská a priemyselné objekty dopĺňa existujúcu ponuku HVAC riešení spoločnosti Samsung.

Zameranie na chladenie dátových centier v ére AI

S rozmachom AI technológií rastie dopyt po efektívnych a spoľahlivých riešeniach chladenia dátových centier. Portfólio FläktGroup zahŕňa pokročilé systémy kvapalinového a vzduchového chladenia, prispôsobené pre hyperscale a kolokačné dátové centrá. Samsung očakáva, že táto akvizícia posilní jeho schopnosť splniť náročné požiadavky moderných dátových centier na chladenie.

Integrácia inteligentných riešení pre budovy

Synergia medzi riešením pre integráciu budov Samsung b.IoT a platformou pre riadenie HVAC FläktGroup FläktEdge by mala ponúknuť komplexné systémy pre riadenie HVAC a energetického manažmentu budov. Táto integrácia má za cieľ rozšíriť servisné a údržbové služby Samsungu, poskytujúce zákazníkom optimalizovanú energetickú účinnosť a kontrolu.

Výhľad trhu a budúce plány

Očakáva sa, že globálny trh s aplikovanými HVAC systémami porastie z 61 miliárd dolárov v roku 2024 na 99 miliárd dolárov do roku 2030, pričom segment chladenia dátových centier by mal rásť ročným tempom 18 %. Akvizícia FläktGroup je v súlade so stratégiou Samsungu investovať do oblastí s vysokým rastom, vrátane HVAC, robotiky, lekárskych technológií a spotrebnej elektroniky.

