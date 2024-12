Santa Claus Rally - trhová príležitosť alebo rozprávka?

November priniesol na trhy veľký zmätok. Víťazstvo Donalda Trumpa spôsobilo výrazný pohyb na finančných trhoch, ktorý sa prejavil v takzvanom "Trumpovom obchode 2.0". Výsledkom bolo, že kryptomeny dosiahli rekordné úrovne (len Bitcoin vzrástol len za jeden mesiac o viac ako 40 %) a americké akcie tiež získali, čo znamenalo najlepší mesiac v už aj tak vynikajúcom roku, pričom ocenenie indexov dosiahlo historické maximá. Ako teda vyzerajú vyhliadky na decembrový rast? Príde tento rok Mikuláš, alebo bude trh na darčeky pre investorov skromný?

Santa Claus Rally ako jedna z najpopulárnejších anomálií

Santa Claus Rally označuje trhovú anomáliu, ktorá sa vyskytuje predovšetkým v posledných dňoch decembra a prvých dňoch januára. Táto anomália sa vyznačuje zvýšeným rastom akciových indexov v dňoch pred Vianocami, hoci určiť presný začiatok rally je náročné. Niektorí poukazujú na týždeň pred Vianocami, iní definujú rally ako posledných päť obchodných seáns v decembri a prvé dva dni v januári. Ešte iní označujú všeobecné decembrové zisky na akciovom trhu ako Santa Claus Rally.

Zvýšená eufória na konci roka vychádza z dôvodov odtrhnutých od trhových oceňovacích fundamentov (ako pri väčšine trhových anomálií). Zvýšený optimizmus na trhu sa pripisuje sviatočnej nálade investorov, zníženej aktivite fondov v dôsledku uzatvárania fondov na konci roka, čo ponecháva väčší priestor individuálnym investorom, ktorí sú vo všeobecnosti optimistickejší, pokiaľ ide o trh. Medzi ďalšie dôvody rally patrí prílev hotovosti z dovolenkových bonusov a investori využívajúci limity z investičných programov (príkladom takéhoto limitu môže byť snaha vložiť prostriedky na účty IKE a IKZE v Poľsku pred koncom roka).

Ako sa darilo mikulášskej rally v 21. storočí?

S technologickým pokrokom trhy čoraz rýchlejšie oceňujú rôzne informácie, čím sa postupne vytrácajú tradičné anomálie opisované v učebniciach. Existuje teda v 21. storočí ešte priestor pre takýto dobre známy efekt, alebo ide o relikt minulých nedokonalostí investorov?

Skúmali sme priemerné mesačné výnosy amerického akciového trhu (pomocou indexu S&P 500), nemeckého trhu (index DAX), širokého európskeho trhu (index STOXX Europe 600) a poľského trhu.

Z pohľadu mesačných výnosov za posledných 24 rokov december vykazuje relatívnu silu hlavných indexov, hoci nebol najsilnejším mesiacom na žiadnom z týchto trhov. Navyše, čím je trh likvidnejší, tým väčšia je tendencia eliminovať túto anomáliu, čo sa prejavuje v menších rozdieloch medzi priemerným mesačným výnosom a priemerným výnosom za december.

Porovnanie priemerných mesačných výnosov a mediánových výnosov indexov S&P 500, DAX, STOXX Europe 600 Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Najmenšie rozdiely zaznamenal index S&P 500, ktorý v decembri v priemere vzrástol o 0,74 %. Medián za december bol 0,98 %. Na priemernej úrovni teda index dosahuje v decembri lepšie výsledky ako priemerná hodnota za všetky mesiace, hoci rozdiel je v tomto prípade marginálny a predstavuje len 0,17 percentuálneho bodu. V prípade mediánu sa december nevyvíja lepšie a americký trh je jediným spomedzi nami skúmaných indexov, kde je mediánový výnos v decembri nižší ako mediánový výnos za všetky mesiace, pričom rozdiel predstavuje 0,13 percentuálneho bodu.

Priemerné výnosy indexu S&P 500 v jednotlivých mesiacoch. Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Mierne optimistickejšie nálady v poslednom zimnom mesiaci možno pozorovať na európskych trhoch. V prípade indexu DAX je priemerný výnos v decembri 1,13 %, čo je o 0,61 percentuálneho bodu viac ako priemer za ostatné mesiace. Ešte väčší rozdiel je vidieť na úrovni mediánu výnosov, kde december prevyšuje ostatné mesiace o 1,95 percentuálneho bodu. Spomedzi hlavných trhov tak investori na nemeckej burze vykazujú najväčšiu tendenciu uprednostňovať december z hľadiska mediánu výnosov.

Priemerné výnosy indexu DAX v jednotlivých mesiacoch. Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Na širšom európskom trhu sa december nezdá byť taký euforický a medzi mesiacmi s kladnými priemernými výnosmi sa umiestnil až na 5. mieste. Napriek tomu je priemerný výnos 0,86 % výrazne vyšší ako mesačný priemer (0,2 %) a na úrovni mediánu je rozdiel ešte výraznejší - 0,96 %.

Priemerné výnosy indexu DAX v jednotlivých mesiacoch. Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

A čo klasická rally?

V prípade každého z indexov dosahuje december v porovnaní s ostatnými mesiacmi o niečo lepšie výsledky, ale na Santa Claus Rally sa dá pozerať aj z podrobnejšieho hľadiska ako len na výnosy za posledný mesiac. Najpopulárnejší prístup poukazuje na obdobie začínajúce 5 obchodných dní pred koncom roka a trvajúce počas prvých 2 dní januára. Toto obdobie sme sa rozhodli preskúmať, aby sme zistili, ako sa "klasickej Santa Claus Rally" darilo v 21. storočí.

Trochu prekvapujúce môže byť, že za posledných 24 rokov bol efekt Santa Clausa badateľný takmer na každom nami skúmanom trhu. Podobne ako v decembri bol najslabší na americkom indexe, hoci rozdiel medzi priemerným výnosom počas obdobia rally a priemerným dvojtýždňovým výnosom (2 týždne sme použili kvôli podobnému počtu obchodných seáns v tomto období ako je dĺžka samotnej rally) je vyšší ako v prípade mesačných výnosov. Aj v tomto prípade bol mediánový výnos indexu S&P 500 počas obdobia rally nižší ako v priemernom dvojtýždňovom období.

Zaujímavé je, že v prípade každého z indexov bol priemerný výnos počas obdobia rally nielen vyšší ako priemerný dvojtýždňový výnos, ale aj vyšší ako výnosy v decembri. To naznačuje, že na európskych trhoch môžu posledné dni roka skutočne predstavovať silnejší rast.

Porovnanie priemerných výnosov a mediánových výnosov počas obdobia Santa Claus Rally pre indexy S&P 500, DAX, STOXX Europe 600, WIG a WIG20. Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Ktorým sektorom by ste mali venovať pozornosť?

Investori, ktorých zaujíma fenomén Santa Claus Rally, by mali venovať pozornosť spoločnostiam, ktoré sú obzvlášť závislé od sviatočného sentimentu. Vtomto smere vyniká sektor maloobchodu. Sviatočné obdobie je obdobím zvýšených nákupov a spotrebiteľských výdavkov. Obdobie obdarovávania blízkych spolu s mnohými akciami a väčším optimizmom spojeným s koncom roka ženie spotrebiteľov do obchodov, čo pozitívne ovplyvňuje výsledky maloobchodníkov.

Hoci širší americký trh nevykazuje silný efekt Santa Claus Rally, posledné desaťročie naznačuje zvýšený rast maloobchodných spoločností počas posledných decembrových a prvých januárových dní.

Priemerné výnosy spoločností maloobchodného sektora počas obdobia Santa Claus Rally za posledných 10 rokov. Zdroj: XTB Research

Najlepšie...je európska spoločnosť Zalando. Ako jeden z lídrov na trhu elektronického obchodu s oblečením ťaží najmä zo zvýšenej nákupnej aktivity spotrebiteľov. V celosvetovom meradle rastie trend využívania online predajných kanálov zákazníkmi. Za posledných 10 rokov vykazuje dobré výsledky počas obdobia rally aj Lululemon, Tapestry, a Tesco.





Pokiaľ ide o anualizovaný výnos počas obdobia Santa Claus Rally, tieto spoločnosti vykazujú výrazne väčšiu tendenciu k rastu počas decembrovej rally v porovnaní s ostatnými mesiacmi. Tento rozdiel je obzvlášť výrazný v prípade spoločností Tapestry, Tesco, ako aj PVH Corp a Mattel.

A čo tohtoročná rally?

Historické údaje naznačujú tendenciu trhu byť v posledných dňoch roka optimistickejší. Tohtoročnú rally by však mohlo brzdiť niekoľko prekážok. Po prvé, tento rok je charakteristický výrazne silnejšou koncentráciou kapitálu na americkom trhu. Investori v roku 2024 výrazne uprednostňujú tento trh pred ostatnými, čo by mohlo viesť k tomu, že časť kapitálu sa na konci roka presunie do amerických akcií namiesto európskych trhov. Z historického hľadiska americký trh nevykazuje citlivosť na efekt Santa Clausa. Navyše, súčasná úroveň koncentrácie aj optimizmu investorov, pokiaľ ide o budúcoročný rast, je rekordne vysoká, čo je bezprecedentné. Takýto vysoký optimizmus sa na americkom trhu objavoval len po výrazných poklesoch, nikdy nie po takomto silnom raste.

Ďalším rizikom pre rally je silné nadhodnotenie akcií v portfóliách individuálnych aj inštitucionálnych investorov. Podľa prieskumu Bank of America počet manažérov, ktorí nadhodnocujú americké akcie. . To by mohlo viesť k tlaku na rebalansovanie portfólií pred koncom roka, čo by mohlo vyústiť do predajného tlaku, ktorý by mohol utlmiť efekt koncoročnej rally.

Posledným faktorom, ktorý by mali investori s blížiacim sa koncom roka zvážiť, je pretiahnuté oceňovanie, ktoré je v prípade amerických spoločností na rekordne vysokej úrovni. Fundamentálne ukazovatele založené na trhovej cene (P/BV, P/S, EV/EBITDA, trhová kapitalizácia/HDP) sa v prípade amerického trhu pohybujú okolo 1 - 3 % najvyšších historických hodnôt. Takéto rozťahané ocenenia sa vyskytli len v štyroch prípadoch: pred krízou v roku 1929, v polovici 60. rokov, počas dot-com bubliny a v roku 2021. Zakaždým, keď index S&P 500 dosiahol takéto hodnoty, jeho výnos bol horší ako priemerný.

To všetko spôsobuje, že výskyt rally na americkom trhu za týchto podmienok sa zdá byť nepravdepodobný. Na druhej strane to vytvára potenciál pre zvýšenú pozornosť venovanú európskym spoločnostiam, čo by mohlo posilniť už existujúci efekt rally na týchto trhoch.

Tymoteusz Turski, analytik akciového trhu XTB

Bartłomiej Mętrak, analytik finančného trhu XTB