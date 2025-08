SES získava kontrakt na COMSATCOM služby pre armádu USA v hodnote 89,6 milióna USD, obranný sektor naberá na sile

Luxemburská spoločnosť SES S.A. prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti SES Space & Defense získala päťročný kontrakt v hodnote 89,6 milióna USD na poskytovanie komerčných GEO satelitných služieb v pásme Ku pre armádu Spojených štátov. Tento krok podčiarkuje strategické postavenie SES v čase rastúcich globálnych obranných výdavkov.

Rozsah kontraktu a strategický význam

V rámci kontraktu STN bude SES poskytovať kapacity v pásme Ku a teleportné služby pre Ministerstvo obrany USA a operácie v oblasti Combat Service Support. Zabezpečená bude globálna interoperabilná konektivita medzi komerčnými satelitmi a pozemnými sieťami.

Trhový kontext a hnacie faktory

Tento kontrakt zapadá do širšieho trendu: SES v prvej polovici roka 2025 získala nové zmluvy v celkovej hodnote 690 miliónov eur a jej backlog dosiahol 4,2 miliardy eur, podporený rastúcimi obrannými rozpočtami v Európe a vo svete. Dohoda s armádou USA dopĺňa výber SES v máji na dodanie satelitnej dátovej siete a júlové partnerstvo s Luxemburskom na vývoji nového obranného satelitu.

Integrácia Intelsatu a rozšírenie flotily

Dňa 17. júla 2025 SES dokončila akvizíciu spoločnosti Intelsat v hodnote 2,8 miliardy eur, čím vznikol multiobehový operátor s približne 120 satelitmi na GEO a MEO obežných dráhach. Táto rozšírená infraštruktúra posilňuje schopnosť SES poskytovať spoľahlivé služby vládnym a podnikateľským klientom.

Technologická výhoda: O3b mPOWER a multiobehová architektúra

Investícia SES do konštelácie O3b mPOWER na strednej obežnej dráhe, ktorá vstúpila do prevádzky v júni 2025 po spustení nových satelitov v decembri 2024, prináša konektivitu s nízkou latenciou a vysokou priepustnosťou—kľúčovú pre obranné a podnikové aplikácie. SES tiež spolupracuje so spoločnosťou Impulse Space na rýchlom vypúšťaní satelitov prostredníctvom platformy Helios, čím skracuje dobu uvedenia do prevádzky a predlžuje životnosť zariadení.

