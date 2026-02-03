Siemens Energy investuje miliardu dolárov do americkej výroby

- Siemens Energy investuje 1 miliardu dolárov do výrobných kapacít v USA, s dôrazom na plynové turbíny a sieťové technológie.
- Cieľom je zvýšiť výrobu o 20 % a podporiť prudko rastúci dopyt po elektrine, ťahaný najmä rozvojom dátových centier a AI.
- Investícia zahŕňa novú továreň v Mississippi a AI laboratórium so spoločnosťou Nvidia.
- USA už tvoria takmer 40 % objednávok Siemens Energy a firma očakáva vysoký dopyt až do konca dekády.
Nemecký výrobca energetickej infraštruktúry Siemens Energy oznámil investíciu vo výške 1 miliardy dolárov (cca 847 miliónov eur) na rozšírenie svojich výrobných kapacít v Spojených štátoch. Tento krok prichádza v čase, keď americký dopyt po elektrine prudko rastie, najmä kvôli rozvoju dátových centier a umelej inteligencie (AI).
Najväčšia časť prostriedkov smeruje do rozšírenia existujúcich závodov v Severnej Karolíne, na Floride, v Texase, Alabame a New Yorku, ako aj do výstavby nového závodu v štáte Mississippi. Investícia sa zameriava najmä na výrobu plynových turbín a technológií pre distribučné siete, vrátane transformátorov a ich servisu. Celkovo by malo vzniknúť približne 1 500 nových pracovných miest.
Generálny riaditeľ Christian Bruch označil Spojené štáty za „najhorúcejší trh s elektrinou na svete“, pričom za kľúčový motor rastu označil vládnu podporu výstavby dátových centier. Podľa analytikov z BloombergNEF má spotreba elektriny týmito centrami do roku 2035 zdvojnásobiť a predstavovať až 9 % celkovej spotreby v USA. Niektorí odborníci prirovnávajú ich vplyv na prenosové siete k nástupu klimatizácií v 60. rokoch.
Bruch ďalej uviedol, že Siemens obnoví výrobu turbín v závode v Charlotte (Severná Karolína) a rozšíri kapacity aj v Tampe na Floride. Celkovo chce spoločnosť navýšiť globálnu výrobu veľkých turbín o 20 % ročne, pričom USA už tvoria 37 % celkových objednávok firmy. Boom v oblasti AI prispel k tomu, že hodnota akcií Siemens Energy sa od apríla 2025 viac ako strojnásobila.
Investícia sa však netýka len výroby plynových turbín. Siemens stavia novú továreň na zariadenia pre distribučné siete v Mississippi, ktorá bude kľúčová pre plánovanú modernizáciu prenosovej sústavy v Texase. Firma zároveň zvažuje technológie na optimalizáciu prevádzky dátových centier – napríklad kombináciu batériových úložísk s plynovými zdrojmi. Súčasťou americkej expanzie bude aj nové digitálne AI laboratórium pre inteligentné siete v spolupráci s Nvidiou v Orlande na Floride.
Graf ENR.DE (H1)
Akcie spoločnosti Siemens Energy (ENR.DE) sa nachádzajú vo výraznom rastovom trende, keď po krátkodobej korekcii prerazili smerom nahor a dosiahli úroveň 152,50 EUR. Cena sa teraz drží nad oboma sledovanými kĺzavými priemermi – EMA 50 (144,76 EUR) aj SMA 100 (140,37 EUR), čo potvrdzuje býčie technické nastavenie. RSI sa nachádza na hodnote 66,5, čím sa približuje prekúpenej zóne, no zatiaľ stále ponecháva priestor pre ďalší rast bez výraznejšieho rizika obratu.
Zdroj: xStation5
