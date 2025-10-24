Silný PMI z Nemecka, zmiešané údaje z Francúzska. Euro rastie 🔎

PMI vo výrobnom sektore v Nemecku (predbežný, október): 49,6 (očakávaná hodnota: 49,5; predchádzajúca: 49,5)
Nemecko PMI v službách: 54,5 (očakávaná hodnota: 51,0; predchádzajúca: 51,5)
Francúzsko PMI vo výrobnom sektore (predbežne, október): 48,3 (očakávaná hodnota: 48,2; predchádzajúca: 48,2)
Francúzsko PMI v službách: 47,1 (očakávaná hodnota: 48,7; predchádzajúca: 48,5)
PMI v Nemecku: jasné zlepšenie, ale riziká pretrvávajú
Údaje PMI v Nemecku ukazujú najrýchlejší rast produkcie za viac ako dva roky, pričom nové objednávky a nevybavené objednávky rastú vo výrobe aj v službách. To naznačuje silný začiatok štvrtého štvrťroka a oživenie hospodárskeho rastu. Obzvlášť pozitívny je nárast objednávok a zamestnanosti v službách, hoci vo výrobe naďalej dochádza k znižovaniu počtu pracovných miest. Pretrváva neistota v dodávateľskom reťazci (najmä v oblasti polovodičov), čo má negatívny vplyv na odvetvia, ako je automobilový priemysel. Rastúce náklady na pracovnú silu sa naďalej premietajú do vyšších cien, ale firmám poskytujúcim služby sa darí časť týchto nákladov preniesť na klientov.
Francúzsko PMI: ďalší pokles, mierny optimizmus v oblasti práce
Ukazovatele PMI vo Francúzsku boli slabé, pričom októbrový flashový kompozitný PMI klesol na 46,8 bodu, čo je pevne v pásme recesie. Pokles produkcie vo výrobe aj v službách poukazuje na rozsiahlu slabosť dopytu. Spoločnosti sú naďalej opatrné, pokiaľ ide o výhľad, čo odráža krehké globálne prostredie a domácu politickú neistotu. Pozitívne možno hodnotiť odolnosť trhu práce a zmiernenie cenových tlakov, ktoré môžu ECB priniesť určitú úľavu . Napriek snahám o stimuláciu predaja prostredníctvom znižovania cien, francúzska ekonomika naďalej čelí dlhšiemu obdobiu stagnácie.
EURUSD pokračuje v miernych ziskoch
Pri pohľade na pár EURUSD pozorujeme počas posledných troch seansí jasný pokus o rast, pričom záujem o nákupy sa prejavuje okolo úrovne 1,1600. Americký dolár zostáva neistý pred rozhodnutím Fedu a v súvislosti s pretrvávajúcimi obavami z uzavretia vlády. Hoci sa výnosy amerických dlhopisov vyšplhali späť nad 4 %, EURUSD stále vykazuje výraznú divergenciu od TNOTE, čo naznačuje, že americký dolár môže byť nadhodnotený.
BREAKING: Spotrebiteľská dôvera v USA (CB) silnejšia, než sa očakávalo 🗽
BREAKING: Údaje z amerického trhu s bývaním silnejšie, než sa očakávalo 🗽US100 posilňuje
Ekonomický kalendár: Wall Street sa zameriava na údaje amerického Conference Board a údaje o trhu s nehnuteľnosťami
BREAKING: Nálady nemeckých spotrebiteľov podľa GfK pod očakávaniami
