Sklamanie pre Trumpa, odolnosť pre ostatných: Pravda o HDP USA 🇺🇸

Rast americkej ekonomiky vo štvrtom štvrťroku 2025 výrazne spomalil, keď klesol z optimistických, spotrebou ťahaných 4,4 % na 1,4 %. Na prvý pohľad výsledok dvakrát nižší než konsenzus spolu s prvým inflačným prekvapením po mesiacoch vyvoláva obavy zo stagflácie. Detailnejší pohľad na správu BEA však skôr poukazuje na pevný základ pre opätovné zrýchlenie inflácie a na slabé vysvedčenie hospodárskej politiky Bieleho domu.
Zdroj: XTB Research
Rekordný shutdown, rekordný pokles
Prudký pokles rastu HDP bol primárne spôsobený najdlhším „government shutdown“ v histórii minulú jeseň, ktorý pozastavil činnosť federálnych úradov a súvisiace výdavky – vrátane miezd, sociálnych programov a bezpečnosti. Výdavky na federálnej úrovni klesli o 1,15 %, čo je najslabší výsledok od 70. rokov.
Čistý export – hlavný motor HDP v posledných štvrťrokoch – prakticky stagnoval, čo spochybňuje efektívnosť protekcionistickej politiky Donalda Trumpa. Export vo 4Q klesol o 0,1 %, ťahaný poklesom vývozu tovarov; obchodnú bilanciu „zachránilo“ iba spomalenie rastu dovozu (z 0,6 % na 0,2 %), nie jeho skutočný pokles.
Správa však odráža skôr politické otrasy než štrukturálnu slabosť ekonomiky. Spotrebiteľ zostáva hlavným pilierom americkej ekonomiky – výdavky vzrástli o takmer 1,6 % napriek inflácii nad cieľom a napätému trhu práce. Zrýchlil aj rast investícií, pričom najväčší kapitál smeroval do infraštruktúry na spracovanie dát. To naznačuje pokračujúcu adopciu AI, ktorá má podľa súčasného aj nominovaného predsedu Fedu zvyšovať dlhodobú produktivitu a tlmiť inflačné tlaky.
Pokles rastu HDP USA bol spôsobený výkyvmi vo verejnom sektore v dôsledku shutdownu, nie stagnáciou súkromnej ekonomiky. Zdroj: XTB Research
Wall Street znovu objavuje infláciu
Negatívny tón dát podporil aj výsledok preferovaného inflačného ukazovateľa Fedu. Jadrový PCE, ktorý sleduje širší kôš tovarov a služieb než CPI a zahŕňa aj výdavky hradené v mene spotrebiteľov (napr. dotácie na zdravotné poistenie), vzrástol nad očakávania z 2,8 % na 3 %.
Rast inflácie PCE bol postupný. Zdroj: XTB Research
Nárast PCE na 3 % by nemal byť prekvapením vzhľadom na postupný rastový trend v dátach. Wall Street však dlhší čas ignorovala údaje v súlade s očakávaniami alebo mierne nižšie, hoci signalizovali rastúce cenové tlaky. Trh mierne obmedzil očakávania znižovania sadzieb v USA, stále však počíta s júlom ako najbližším možným termínom. Možno očakávať sprísnenie jastrabej rétoriky Fedu, najmä po zápisnici z FOMC, ktorá naznačila, že znižovanie sadzieb pri PCE na úrovni 3 % by mohlo pôsobiť ako nedostatočná odhodlanosť bojovať proti inflácii.
Implikované pravdepodobnosti zníženia sadzieb zostávajú v zásade rovnaké, prvé zníženie sa očakáva v júli. Zdroj: Bloomberg Finance LP
Riziko „lepkavých“ výdavkov
„Lepkavá“ povaha americkej inflácie je viditeľná aj v štruktúre PCE. Najväčšie nárasty boli zaznamenané v „nediskrečných“ sektoroch – zdravotníctvo, bývanie, energie a poistenie – ktoré sú menej citlivé na vyššie úrokové sadzby. Naopak pokles výdavkov na tovary naznačuje, že spotrebitelia sú pod tlakom rastúcich životných nákladov a obmedzujú voliteľné nákupy.
Zdroj: BEA
Záver: Uspieva ekonomika „napriek Trumpovi“?
Celkový obraz naznačuje, že americký súkromný sektor a spotrebitelia zostávajú odolní napriek politickým turbulenciám a sporom okolo shutdownu. Stagnácia čistého exportu zároveň odhaľuje realitu skrytú pod protekcionistickou agendou Bieleho domu: globálne dodávateľské reťazce a výrobné kapacity nemožno presunúť do USA zo dňa na deň. Po volatilite spôsobenej predzásobovaním pred zavedením ciel by sa obchodné štruktúry mali postupne stabilizovať. Pravidelný rast hodnoty dovozu však znamená, že Američania naďalej kupujú rovnaké tovary – len za vyššiu cenu.
