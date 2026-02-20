BREAKING: Globálne clá Donalda Trumpa zrušené Najvyšším súdom USA 🚨🏛️

Najvyšší súd USA rozhodol pomerom hlasov 6:3 proti Donaldovi Trumpovi v otázke ciel. Súd konštatoval, že prezident nemá podľa zákona IEEPA právomoc uvaľovať clá. IEEPA neposkytuje exekutíve oprávnenie zavádzať takéto opatrenia. Neexistuje automatické rozhodnutie o vrátení už vybraných ciel, Najvyšší súd však uviedol, že dovozcovia môžu uplatniť svoje nároky na Americkom súde pre medzinárodný obchod.
Najvyšší súd sa nevyjadril k otázke nároku na vrátenie ciel.
Obchodníci teraz očakávajú, že Fed počká so znížením sadzieb až do júla.
US100 na túto správu reaguje rastom, zatiaľ čo americký dolár mierne oslabuje.
