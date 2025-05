Slabé tržby zvyšujú neistotu pred výsledkami Home Depot a Lowe's

Pred nadchádzajúcim zverejnením výsledkov spoločností Home Depot a Lowe's sa investori zameriavajú na aprílové údaje z maloobchodného trhu, ktoré naznačujú pokles záujmu o výdavky na domácnosť a záhradu. Najnovšie údaje ukazujú, že sektor zlepšovania bývania, považovaný za indikátor ekonomického zdravia spotrebiteľov, v apríli zaznamenal ochladenie, a to napriek teplému počasiu, ktoré tradične zvyšuje dopyt po záhradných a stavebných potrebách.

Podľa údajov Národnej maloobchodnej federácie (NRF) výdavky v obchodoch so stavebnými materiálmi a záhradným vybavením medziročne klesli o 2 %, zatiaľ čo väčšina ostatných kategórií zaznamenala rast. Spoločnosť Lowe's zaznamenala pokles tržieb takmer o 3 %, zatiaľ čo Home Depot vzrástol len o 0,7 %, a to aj napriek solídnym výsledkom v marci. Tento vývoj naznačuje zpomalující chuť spotřebitelů pouštět se do větších projektů, které jsou často financovány z úspor nebo na dluh.

Podle analytiků je situace ztížena i nejistotou ohledně celní politiky USA, zejména po sérii nečekaných celních oznámení prezidenta Trumpa na začátku dubna, která byla později zmírněna nebo odložena. Analytici ako Jaime Katz z Morningstar upozorňujú, že práve táto nejasnosť odrádza zákazníkov od nákupu väčších položiek, a preto bude dôležité sledovať, ako si obe firmy viedli v segmente profesionálnych zákazníkov.

Znepokojujúce sú aj údaje o budúcich nákupných zámeroch. Prieskumy agentúry HundredX ukazujú, že v apríli došlo v oboch reťazcoch k poklesu záujmu o budúce nákupy približne o 1 % medziročne, pričom v domácnostiach s nízkymi príjmami bol pokles výraznejší.

Napriek týmto signálom väčšina analytikov zatiaľ nepredpokladá recesiu. Rast miezd a stabilná zamestnanosť udržujú spotrebiteľov nad vodou, chýba však motivácia k väčším investíciám do domácností. Courtney Yakavonis z Columbia Threadneedle Investments upozorňuje, že trh sa opakovane upína k myšlienke oživenia v oblasti bývania, ale každý nový údaj tento výhľad odsunuje ďalej.

Home Depot zverejní výsledky v utorok, Lowe's v stredu, a práve tieto výsledky môžu naznačiť, či aprílový pokles bol len krátkodobým výkyvom, alebo náznakom hlbšieho problému v spotrebiteľskom správaní. Investori budú pozorne sledovať, ako firmy plánujú čeliť colnej neistote a či dokážu udržať si zákazníkov aj v prostredí slabnúcej kúpnej sily.

Graf HD.US (D1)

Akcie Home Depot (HD.US) sa aktuálne obchodujú na hodnote 380,53 USD, čím sa dostali tesne nad klouzavý priemer SMA 100 (modrá), čo predstavuje významnú technickú rezistenciu, ktorá bola práve testovaná.

Tento pohyb je výsledkom postupného rastu od polovice apríla, ktorý bol podporený zlepšujúcou sa náladou investorov pred zverejnením kvartálnych výsledkov. EMA 50 (oranžová) a jej prekonanie v predchádzajúcich dňoch posilnilo pozitívny sentiment, ktorý viedol k pokračujúcim nákupom. RSI dosahuje hodnoty 64,1, čo znamená zdravý býčí momentum, ale tiež upozorňuje na možný vstup do prekúpenej zóny pri ďalšom raste. MACD zostáva v pozitívnom teritóriu, pričom jeho línie sa od seba vzďaľujú, čo potvrdzuje rastúcu silu trendu.

V prípade, že cena udrží nad hranicou 380 USD, môže dôjsť k ďalšiemu rastu smerom k oblasti 390–395 USD, kde sa nachádzajú predchádzajúce maximá z marca. Naopak návrat pod úroveň SMA 100 by mohol znamenať falošný prielom a vyvolať krátkodobý tlak na korekciu smerom k EMA 50.

Zdroj: xStation5

Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!

Konkurenčné spready

Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie

Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR

Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo: