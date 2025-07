Služby v Británii prudko rastú, zatiaľ čo zotavenie eurozóny zakopáva 📃🔎

Konečné júnové údaje PMI ukazujú, že britský sektor služieb sa vrátil k najsilnejšiemu tempu rastu od augusta 2024, zatiaľ čo zotavenie eurozóny ostáva krehké a nerovnomerné. Index služieb S&P Global pre Britániu bol revidovaný nahor na 52,8 z predbežného odhadu 51,3 a májových 50,9. Nové objednávky vzrástli prvýkrát za tri mesiace vďaka oživeniu domáceho dopytu, no firmy naďalej znižovali počet zamestnancov a dopyt po exporte ostal slabý. Kľúčové je, že prieskum zaznamenal najpomalší rast predajných cien od začiatku roka 2021 – táto kombinácia posilňuje očakávania, že Bank of England zníži sadzby na augustovom zasadnutí.

V eurozóne kompozitný PMI stúpol na 50,6 a index služieb na 50,5, čo naznačuje len mierny rast. Španielsko (51,9) a Taliansko (52,1) ostávajú v expanzii, hoci Taliansko stratilo dynamiku. Nemecko sa pri kompozitnom indexe dostalo späť do pozitívneho pásma na úrovni 50,4, no služby sú stále mierne pod 50. Francúzsko zostáva jasným zaostávajúcim – služby (49,6) aj kompozit (49,2) pretrvávajú v miernej kontrakcii. Nové objednávky v rámci bloku ďalej klesajú a hoci inflácia vstupných nákladov spomalila na sedemmesačné minimum, cenové tlaky sú stále dostatočne silné na to, aby Európska centrálna banka ostala opatrná.

Stručne povedané, oživenie britského sektora služieb ostro kontrastuje s obrazom eurozóny, ktorý je v najlepšom prípade nevyrovnaný. Slabšie inflačné signály na oboch stranách pomáhajú centrálnym bankám, no vzhľadom na neistý dopyt a nerovnomerný nábor bude prípadné uvoľnenie menovej politiky pravdepodobne postupné.

Rozpis všetkých zverejnených údajov:

09:15 – Španielsko – PMI za jún:

HCOB PMI pre služby: skutočnosť 51,9; odhad 51,1; predchádzajúca hodnota 51,3;

09:45 – Taliansko – PMI za jún:

HCOB PMI pre služby: skutočnosť 52,1; odhad 52,6; predchádzajúca 53,2;

HCOB kompozitný PMI: skutočnosť 51,1; predchádzajúca 52,5;

09:50 – Francúzsko – PMI za jún:

HCOB kompozitný PMI: skutočnosť 49,2; odhad 48,5; predchádzajúca 49,3;

HCOB PMI pre služby: skutočnosť 49,6; odhad 48,7; predchádzajúca 48,9;

09:55 – Nemecko – PMI za jún:

HCOB kompozitný PMI: skutočnosť 50,4; odhad 50,4; predchádzajúca 48,5;

HCOB PMI pre služby: skutočnosť 49,7; odhad 49,4; predchádzajúca 47,1;

10:00 – Eurozóna – PMI za jún:

HCOB PMI pre služby: skutočnosť 50,5; odhad 50,0; predchádzajúca 49,7;

HCOB kompozitný PMI: skutočnosť 50,6; odhad 50,2; predchádzajúca 50,2;

10:30 – Spojené kráľovstvo – Prieskum úverových podmienok BOE

10:30 – Spojené kráľovstvo – PMI za jún: