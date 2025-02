SoftBank a OpenAI spúšťajú AI služby v Japonsku prostredníctvom spoločného podniku

SoftBank a OpenAI oznámili 50-50 spoločný podnik SB OpenAI Japan, ktorý bude poskytovať AI služby firmám v Japonsku ako základ pre budúcu globálnu expanziu. Tento krok je súčasťou širšej stratégie SoftBank stať sa lídrom v oblasti umelej inteligencie​

Detaily spoločného podniku

SoftBank pridelí 1 000 zamestnancov spoločnosti SB OpenAI Japan, ktorí sa zamerajú na predaj a vývoj AI riešení pre japonské podniky. Spoločný podnik bude dcérskou spoločnosťou SoftBank Corp., čo zabezpečí priamu integráciu AI technológií do ekosystému SoftBank​

V rámci iniciatívy plánuje SoftBank investovať 3 miliardy dolárov ročne do technológií OpenAI a využívať AI modely naprieč svojimi obchodnými jednotkami​

Masayoshi Son o AI a budúcnosti AGI

CEO SoftBank Masayoshi Son predpovedá rýchly nástup umelej všeobecnej inteligencie (AGI), keď AI dosiahne úroveň ľudského myslenia. Tvrdí, že veľké korporácie, vďaka finančným zdrojom a rozsiahlym dátovým súborom, budú kľúčovými hráčmi pri urýchlení vývoja AI​

Expanzia SoftBank v oblasti AI

Toto oznámenie prichádza po záväzku SoftBank a OpenAI investovať až 500 miliárd dolárov do AI infraštruktúry v USA, v spolupráci s Oracle a MGX zo Spojených arabských emirátov. Navyše OpenAI rokuje o 40-miliardovom financovaní, kde by SoftBank mohla byť jedným z hlavných investorov, čo by ocenilo OpenAI na 300 miliárd dolárov​

Dopad na trh a budúci výhľad

Zavedením AI služieb najprv v Japonsku chce SB OpenAI Japan vytvoriť škálovateľný model pre globálnu expanziu. Tento krok potvrdzuje strategickú pozíciu SoftBank v oblasti AI a zdôrazňuje Japonsko ako kľúčový trh pre rozvoj a implementáciu AI technológií​