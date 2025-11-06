Spoločnosť Arm hlási rekordné štvrťročné výsledky vďaka dopytu po umelej inteligencii a dátových centrách

- Silná dynamika rastu: USD, čo prekonalo odhady, pričom zisk na akciu dosiahol 0,39 USD oproti očakávaným 0,33 USD.
- Silná dynamika rastu: USD, čo prekonalo odhady, pričom zisk na akciu dosiahol 0,39 USD oproti očakávaným 0,33 USD.
- Diverzifikovaná základňa príjmov: USD a nemobilné segmenty (cloud, automobilový priemysel, internet vecí) teraz tvoria viac ako polovicu celkových licenčných poplatkov.
- Rozšírenie AI a dátových centier: Spoločnosť Arm očakáva, že do roku 2025 prekročí 50 % podiel na trhu medzi najväčšími hyperskalármi , čím posilní svoju úlohu v jadre infraštruktúry pre výpočty AI.
Akcie spoločnosti ARM Holdings Plc v predburzovom obchodovaní rastú po tom, čo spoločnosť oznámila rekordné štvrťročné výsledky, ktoré sú výsledkom silného dopytu po procesoroch v dátových centrách, umelej inteligencii a mobilných zariadeniach.
Kľúčové údaje o výsledkoch spoločnosti ARM za 3. štvrťrok 2025:
- Celkové tržby: 1,14 mld. USD, čo je medziročný nárast o 34 %, čím spoločnosť ARM prekonala odhady na úrovni 1,06 mld.
- Zisk na akciu (EPS): USD, čo je viac ako očakávaných 0,33 USD.
Výsledky a obchodný model
Najnovšia správa spoločnosti spolu s nedávnymi vyjadreniami vedenia poukazuje na obdobie silného rastu a transformácie spoločnosti Arm Holdings, globálneho lídra v oblasti návrhu procesorov. Vo všeobecnosti možno povedať, že spoločnosť Arm sa nachádza v strede medzi spoločnosťami, ktoré navrhujú a vyrábajú čipy (napríklad Nvidia alebo Intel), a spoločnosťami, ktoré využívajú návrhy spoločnosti Arm (napríklad Qualcomm alebo Samsung).
Spoločnosť Arm navrhuje architektúru - „mozog“ alebo súbor inštrukcií, ktoré ostatní výrobcovia používajú na výrobu vlastných procesorov. Keď chce spoločnosť ako Qualcomm, Apple, Samsung alebo Nvidia používať túto technológiu, musí si od spoločnosti Arm kúpiť licenciu. V tomto segmente spoločnosť vygenerovala 525 miliónov USD, čo predstavuje 56 % medziročný nárast, ktorý bol podporený novými licenčnými zmluvami s vysokou hodnotou a vykázaním príjmov z už skôr podpísaných zmlúv.
Po výrobe a predaji čipov založených na technológii Arm spoločnosť dostáva licenčné poplatky za každý čip. Tento segment tiež prekonal očakávania a dosiahol príjmy vo výške 620 miliónov USD. Spoločnosť Arm pokračuje v expanzii na rýchlo rastúce trhy mimo mobilných zariadení, ktoré stále predstavujú 45 % celkových licenčných poplatkov. Segment cloudových a sieťových služieb prispieva 10 %, automobilový priemysel 7 % a IoT/embedded systémy 18 %, čo odráža jasnú diverzifikáciu od historickej závislosti spoločnosti od smartfónov.
Celkovo dosiahli celkové štvrťročné tržby 1,14 miliardy USD, čo predstavuje medziročný nárast o 34 %, pričom zisk na akciu dosiahol 0,39 USD. Spoločnosť si udržala solídne marže aj napriek vyšším prevádzkovým nákladom súvisiacim s vývojom čoraz komplexnejších produktov. Voľný peňažný tok za posledných dvanásť mesiacov presiahol 1 miliardu USD, čo poukazuje na zdravú súvahu s nízkou finančnou pákou a dostatočnou kapacitou na ďalšie investície do inovácií.
Výhľad a strategická pozícia
Spoločnosť Arm vydala na nasledujúci štvrťrok optimistickú prognózu, v ktorej predpokladá tržby vo výške približne 1,23 miliardy USD. Tento výhľad odráža pozitívny vplyv rastúceho dopytu po čipoch pre dátové centrá určených pre pracovné záťaže umelej inteligencie.
Expanzia v oblasti dátových centier a umelej inteligencie
Segment dátových centier sa stal jedným z hlavných motorov rastu spoločnosti Arm. Jej produktový rad Neoverse, určený pre serverové a superpočítačové pracovné záťaže, zdvojnásobil svoje tržby, k čomu prispelo prijatie zo strany spoločností ako Amazon (AWS) a Google (Alphabet), ktoré sa snažia o vyššiu energetickú účinnosť svojich infraštruktúr umelej inteligencie. Spoločnosť Arm očakáva, že jej podiel na trhu dátových centier do roku 2025 presiahne 50 %, keďže AWS, Google, Microsoft a Meta čoraz viac nasadzujú procesory založené na technológii Arm - čo by sa mohlo stať kľúčovým faktorom výkonnosti akcií spoločnosti.
Čipy založené na technológii Arm spotrebujú na jednotku výpočtu podstatne menej energie ako čipy postavené na tradičných architektúrach x86 (napríklad Intel alebo AMD). To je veľmi dôležité, pretože dátové centrá umelej inteligencie spotrebúvajú obrovské množstvo elektrickej energie a každé zvýšenie účinnosti znamená niekoľkomiliónové úspory energie.
Tento nárast zdôrazňuje, ako sa architektúra Arm - pôvodne vyvinutá pre mobilné zariadenia - úspešne prispôsobila požiadavkám dátových centier a systémov umelej inteligencie, kde je rozhodujúci výkon na watt a energetická účinnosť.
Medzi súčasné výzvy patrí aj to, že spoločnosť Arm čelí rastúcim nákladom spojeným s rozsiahlejšími a komplexnejšími projektmi, ktoré dočasne znížili prevádzkové marže. Napriek tomu tieto investície stavajú spoločnosť do pozície kľúčového hráča v ére AI, dokonca sa nepriamo podieľa na strategických iniciatívach, ako je napríklad projekt Stargate, ktorý vedú OpenAI a SoftBank, väčšinový akcionár spoločnosti Arm.
Hoci akcie spoločnosti Arm od začiatku roka vzrástli približne o 30 %, ich výkonnosť zostáva miernejšia ako u iných výrobcov polovodičov. Napriek tomu jej model založený na licenciách a licenčných poplatkoch, ktorý sa vyznačuje nízkym prevádzkovým rizikom a vysokou ziskovosťou, poskytuje silné základy a značný priestor na expanziu.
V súhrne spoločnosť Arm kombinuje diverzifikovaný a vysoko ziskový obchodný model so stratégiou zameranou na vedúce postavenie v oblasti umelej inteligencie. Jej transformácia na komplexného poskytovateľa návrhov čipov pre dátové centrá a pripojené zariadenia ju stavia do privilegovanej pozície, ktorá jej umožňuje získať hodnotu z ďalšej vlny technologických inovácií.
