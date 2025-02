Spoločnosť BASF skúma možnosť zaradenia divízie poľnohospodárskych chemikálií do zoznamu

Podľa zdrojov oboznámených so situáciou spoločnosť BASF SE skúma možnosť kótovania svojej divízie poľnohospodárskych chemikálií a vyzvala banky, aby predložili návrhy na riadenie ponuky. Tento krok je súčasťou širšej strategickej reštrukturalizácie nemeckého chemického výrobcu.

Spoločnosť zvažuje Spojené štáty aj Nemecko ako potenciálne miesta pre prvotnú verejnú ponuku (IPO) a v najbližších týždňoch môže vymenovať finančných poradcov, uviedli zdroje. Požiadali o zachovanie anonymity, keďže diskusie zostávajú neverejné. Jeden zo zdrojov uviedol, že k vstupu na burzu by mohlo dôjsť už v budúcom roku.

Agrochemická jednotka spoločnosti BASF vyrába produkty na ochranu plodín, ako sú herbicídy a fungicídy. Podľa výskumnej správy spoločnosti Jefferies Financial Group Inc. by táto divízia mohla byť ocenená na približne 16,5 miliardy EUR (17,2 miliardy USD). Analytici z JPMorgan medzitým odhadli jej hodnotu na približne 19,5 mld.

Zdroje uviedli, že diskusie stále prebiehajú a zatiaľ nebolo prijaté žiadne konečné rozhodnutie. Zástupca spoločnosti BASF sa odmietol vyjadriť.

Vstupom na burzu v USA by sa BASF zaradila k iným európskym firmám, ako napríklad Titan Cement International SA, ktoré sa rozhodli pre hlbšie kapitálové trhy v New Yorku, vyššie ocenenie a širšiu investorskú základňu. Podobne švajčiarska cementárska spoločnosť Holcim Ltd. je v procese odčlenenia svojho severoamerického podniku a plánuje dvojité kótovanie vo Švajčiarsku a v New Yorku.

Generálny riaditeľ spoločnosti BASF Markus Kamieth, ktorý nastúpil do funkcie v apríli 2024, riadi spoločnosť v období hospodárskych problémov vrátane vysokých nákladov na energie a oslabeného globálneho dopytu, najmä zo strany Číny. V septembri Kamieth oznámil sériu strategických opatrení vrátane prípravy divízie poľnohospodárskych chemikálií na potenciálnu IPO a predaja divízie dekoratívnych farieb spoločnosti v Brazílii.

Spoločnosť BASF okrem toho minulý mesiac zverejnila, že pravdepodobne nenaplní očakávania analytikov týkajúce sa celoročného čistého zisku v dôsledku zvýšených výdavkov na reštrukturalizáciu a zníženia hodnoty v súvislosti s jej podnikaním v oblasti batériových materiálov.