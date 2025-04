Spoločnosť Boeing čelí v Číne neistote

Napätie medzi Spojenými štátmi a Čínou opäť zasiahlo amerického výrobcu lietadiel Boeing. Jedno z jeho nových lietadiel 737 MAX, ktoré sa nachádzalo v čínskej dokončovacej továrni v meste Čou-šan, sa podľa údajov o sledovaní letu vrátilo do USA, čo naznačuje narušenie plánovanej dodávky čínskemu zákazníkovi. Tento krok prichádza v čase, keď americká administratíva pod vedením Donalda Trumpa zaviedla nové 25 % clo na dovoz lietadiel, čo vyvolalo reakciu Číny v podobe zvažovaného zákazu nákupu amerických lietadiel.

Boeing pôvodne zriadil závod v Čou-šane v roku 2018, aby posilnil svoju pozíciu na čínskom trhu bez toho, aby musel do krajiny presunúť celú výrobu, ako to urobil európsky Airbus. Teraz sa však zdá, že politické faktory prevažujú nad obchodnými zámermi. Hoci nebolo oficiálne potvrdené, že existuje formálny zákaz dovozu lietadiel Boeing do Číny, zdroje z odvetvia tvrdia, že súčasná neistota a hrozba vysokých ciel v skutočnosti znemožňujú dodávky.

Z údajov vyplýva, že v závode Zhoushan sa čakalo na dodávku najmenej štyroch nových lietadiel 737 MAX, z ktorých jedno bolo určené pre spoločnosť Xiamen Airlines. Lietadlo však namiesto toho odletelo späť cez Tichý oceán do Seattlu, čo potvrdzuje, že dodávka sa prinajmenšom oneskorila. Spoločnosť Boeing sa k situácii nevyjadrila, ale zrejme spoločnosť a jej dodávatelia pracujú v režime, ktorý nepredpokladá skoré dodávky do Číny.

Boeing tradične posiela do Číny až štvrtinu svojich lietadiel, ale od prvých obchodných sporov a bezpečnostnej krízy v súvislosti s MAX-om tento podiel klesá. Spoločnosť má v súčasnosti 130 nevybavených objednávok pre čínskych zákazníkov, z toho 96 na lietadlá 737 MAX.

Hoci krátkodobý vplyv na Boeing nemusí byť kritický, z dlhodobého hľadiska je čínsky trh absolútne strategický. Podľa prognóz spoločnosti Boeing sa očakáva, že do roku 2043 sa čínsky letecký park viac ako zdvojnásobí, čo umožní krajine predbehnúť USA ako najväčší letecký trh na svete.

Súčasná situácia ukazuje, aké krehké sú obchodné väzby v čase geopolitického napätia a ako rýchlo môžu byť pozastavené kľúčové dodávky, čo ovplyvní nielen výrobcov, ale aj letecké spoločnosti a prenajímateľov na celom svete.

