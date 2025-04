Alphabet – čo očakávať od výsledkov za 1Q 2025❓

Spoločnosť Alphabet (GOOGL.US) dnes po zatvorení trhu zverejní výsledky hospodárenia za prvý kvartál roka 2025. Pôjde o druhú výsledkovú správu zo skupiny tzv. „Magnificent Seven“, po spoločnosti Tesla, ktorej akcie napriek slabým výsledkom posilnili vďaka správam o zvýšenej angažovanosti Elona Muska v riadení firmy.

Vzhľadom na všeobecnú slabosť medzi veľkými technologickými spoločnosťami, ktoré od začiatku roka zaznamenali výraznejší pokles ako širší americký trh, budú dnešné výsledky Alphabetu kľúčovým testom toho, ako spoločnosť funguje v novom prostredí poznačenom rastúcou neistotou. Pri zverejnení výsledkov nebude dôležité len samotné finančné čísla, ale aj odkaz vedenia spoločnosti, ktorý investorom naznačí, či Alphabet dokáže bezpečne preplávať rozbúreným trhom a vyrovnať sa s výzvami súčasného neistého prostredia.

Z technického hľadiska sa na grafe spoločnosti Alphabet môže formovať vzorec dvojité dno. Ak dnešné výsledky hospodárenia prekvapia pozitívne a cena akcie prekročí úroveň 160,77 USD, mohlo by to signalizovať obrat klesajúceho trendu, ktorý akcie technologického giganta sprevádza od začiatku roka 2025. Zdroj: xStation

Nálada na trhu pred zverejnením výsledkov

Akcie spoločnosti dnes pred zverejnením výsledkov rastú o približne 2 %, čo naznačuje mierny optimizmus investorov. Podobný pohyb smerom nahor bol zaznamenaný aj pri dvoch z posledných štyroch kvartálnych správ.

Aj napriek medziročnému poklesu ceny akcií Alphabetu zostáva nálada analytikov pozitívna. Hoci podiel investičných odporúčaní typu „kúpiť“ od začiatku roka mierne klesol, stále sa drží nad hranicou 80 %. Priemerný cieľový cenový odhad bol síce upravený smerom nadol, ale stále sa nachádza nad úrovňou 200 USD, aktuálne na 202,96 USD.

Rozpätie medzi 12-mesačným cieľom a aktuálnou cenou akcie zostáva zvýšené v porovnaní s posledným rokom a momentálne sa pohybuje tesne pod lokálnym maximom z začiatku septembra 2024. Zaujímavosťou je, že podobne široké rozpätie bolo viditeľné aj v období okolo lokálneho cenového dna v tom istom období.

Nálada analytikov voči Alphabetu Zdroj: Bloomberg Finance L.P.

Očakávania finančných výsledkov za 1Q 2025

Trh očakáva, že Alphabet vykáže tržby vo výške 89,1 miliardy USD (+11 % medziročne). Prevádzkový zisk by mal dosiahnuť 28,58 miliardy USD (+12 % medziročne), čo naznačuje mierne zlepšenie prevádzkovej marže nad 32,08 % (+0,45 percentuálneho bodu). Jednou z najväčších výziev pre Alphabet v aktuálnom prostredí bude efektívne riadenie nákladov. Zatiaľ čo udržanie silného rastu tržieb sa javí ako menej ohrozené, kontrola výdavkov – najmä s ohľadom na kapitálovo náročné plány v oblasti umelej inteligencie – môže byť náročná.

Investori sú obzvlášť citliví na zmeny v prevádzkovom zisku. Nižšie výsledky však nemusia viesť k výraznému výpredaju, pokiaľ vedenie spoločnosti dokáže odkomunikovať dlhodobú schopnosť udržať a zvyšovať ziskovosť.

Konsenzus analytikov očakáva upravený zisk na akciu (EPS) na úrovni 2,01 USD, čo by predstavovalo 6 % medziročný nárast.





Odhadované finančné výsledky v porovnaní s 1Q 2024 (v miliardách USD okrem EPS) Zdroj: Bloomberg Finance L.P., XTB Research

Medzi jednotlivými segmentmi budú investori pozorne sledovať najmä Google Cloud, ktorý naďalej pôsobí ako hlavný motor rastu. Dôležitá bude aj dynamika v reklamnom segmente – hoci rastie pomalším tempom než cloudové služby, reklama stále predstavuje viac než 70 % celkových tržieb Alphabetu a môže byť citlivá na geopolitickú neistotu.





Odhadované tržby podľa segmentov v porovnaní s 1Q 2024 (v miliardách USD) Zdroj: Bloomberg Finance L.P., XTB Research

Cloudový segment stále v centre pozornosti

Alphabet sa nachádza na rozhodujúcom bode. Kým konkurencia v dôsledku rastúcej neistoty spomaľuje expanziu dátových centier, Alphabet môže zvoliť buď opatrnú stratégiu (čo by mohlo tlmiť rast), alebo využiť príležitosť a agresívne získať trhový podiel.

Druhá možnosť by síce znamenala vyššie riziko a náklady, no zároveň by išlo o investíciu do silnejšej budúcej trhovej pozície. Tento prístup by však mohol viesť k poklesu prevádzkovej marže v segmente.

Investori preto nebudú sledovať len výsledky za kvartál, ale aj výhľad a postoj vedenia k ďalšiemu smerovaniu cloudového biznisu.

Odhadované tržby cloudového segmentu za 1Q 2025 predstavujú 12,32 miliardy USD, čo by znamenalo najvyšší štvrťročný výsledok v histórii Alphabetu. Prevádzkový zisk by mal dosiahnuť 1,94 miliardy USD, čo je síce mierny pokles oproti predchádzajúcemu kvartálu, no zároveň viac ako dvojnásobok oproti 1Q 2024.

Tržby a prevádzkový zisk cloudového segmentu Alphabetu pokračujú v rastúcom trende od 3Q 2022 (s výnimkou jednorazového poklesu marže v 3Q 2023) Zdroj: Bloomberg Finance L.P., XTB Research