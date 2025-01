Spoločnosť TSMC predstaví svoje výsledky vo štvrtok. Očakávame ďalšie rekordné výsledky?

Už vo štvrtok 16. januára pred otvorením trhu v Európe zverejní taiwanský gigant v oblasti výroby polovodičov, spoločnosť Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), svoje finančné výsledky za štvrtý štvrťrok 2024. Analytici očakávajú najväčší rast zisku od roku 2022, a to vďaka silnému dopytu po systémoch súvisiacich s umelou inteligenciou. Nedávne údaje o predaji za december naznačujú ďalšie zrýchlenie tohto trendu v roku 2025.

Kľúčové očakávania:

Zisk na akciu (EPS): USD (prognózy naznačujú 51 % medziročný nárast).

Tržby: 25,92 miliardy USD (prognóza spoločnosti TSMC je 26,1 - 26,9 miliardy USD, skutočné údaje založené na mesačných údajoch o predaji uvádzajú 26,3 miliardy USD).

Rast čistého príjmu: Približne 55 % medziročný rast (priemerný rast podľa analytikov z Wall Street)

Očakávania v taiwanskej mene:

Tržby za 4. štvrťrok 2024: NT$ (26,3 mld. USD), čo zodpovedá prognózam spoločnosti TSMC (835-861 mld. NT$) a predstavuje medziročný nárast o približne 39 %.

Tržby na rok 2024: 2,894 bilióna NT$ (87,4 miliardy USD), čo predstavuje 33,9 % medziročný nárast - najvyšší výsledok od debutu spoločnosti na burze

Odhadovaný čistý príjem za 4. štvrťrok (konsenzus agentúry Bloomberg): NT dolárov (odhad): 369,84 mld.

Odhadovaná hrubá marža: 58,5

Odhadovaná prevádzková marža: 58,5 % (v mil: 48.1%

Očakávania týkajúce sa budúcich usmernení:

Odhadované tržby za 1. štvrťrok: 24,43 mld.

Odhadovaná hrubá marža za 1. štvrťrok: 56,9

Odhadovaná prevádzková marža za 1. štvrťrok: 46,4

Odhadované kapitálové výdavky na tento rok: 35,14 mld.

Očakávaný zisk na akciu v roku 2025: 9,05 USD, čo znamená 29 % medziročný nárast

V treťom štvrťroku spoločnosť dosiahla rekordné výsledky z hľadiska tržieb a zisku, pričom výrazne zvýšila marže. Spoločnosť zároveň stále predstavuje relatívne nízke ocenenie z pohľadu pomerových ukazovateľov. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Čo hovorí v prospech zverejnenia silnej správy?

Silný a zrýchľujúci sa dopyt po systémoch súvisiacich s umelou inteligenciou: Údaje o decembrovom predaji, ktoré vykazujú 58 % medziročný nárast, naznačujú ďalší dynamický rast v tomto segmente a potvrdzujú, že spoločnosť TSMC je hlavným príjemcom tohto trendu. Segment vysokovýkonných počítačov (HPC) zostáva pre spoločnosť TSMC silným motorom rastu.

Splnenie prognóz predaja za 4. štvrťrok: Zverejnené údaje potvrdzujú, že spoločnosť TSMC dosiahla svoje plánované ciele.

Pozitívne trendy v ziskoch: Spoločnosť TSMC pravidelne prekonáva očakávania analytikov týkajúce sa zisku.

Relatívne nízke ocenenie v porovnaní s konkurenciou: Pomer P/E (prognóza na rok 2025) pre spoločnosť TSMC je 23x, čo je menej ako v prípade spoločností Nvidia (31x) a ASML (30x) a porovnateľné s AMD (23x). To spolu s vyhliadkami na rast robí z TSMC pomerne atraktívnu spoločnosť.

Potenciálne výzvy:

Krátkodobé prekážky v polovodičovom priemysle: Analytici spoločnosti Needham poukazujú na spomalenie v automobilovom a priemyselnom sektore, tlak na ceny pamätí a slabý spotrebiteľský dopyt.

Tlak na marže zo strany starších technológií: Bloomberg Intelligence poukazuje na potenciálny tlak na marže v dôsledku slabšieho dopytu po starších polovodičoch.

Trumpovo prezidentstvo: Trump možno bude chcieť zaviesť obchodné clá aj na Taiwan. Okrem toho sa môžu zhoršiť vzťahy s Čínou. Preto ocenenie s nízkym pomerom, hoci atraktívne, môže obsahovať aj riziká súvisiace s geopolitikou.

Kľúčové otázky, ktoré treba sledovať počas výsledkovej konferencie:

Vyhliadky na budovanie výrobnej kapacity a tržby z moderných obalov CoWoS: Tie poskytnú prehľad o očakávanom dopyte po čipoch s umelou inteligenciou v nasledujúcich 12 až 18 mesiacoch.

Pokrok pri spustení arizonskej továrne: Kľúč k uspokojeniu potrieb spoločností Apple, Nvidia a ďalších spoločností v USA v oblasti výroby čipov. Tým sa do veľkej miery podarí zmierniť riziká spojené s napätím s Čínou a potenciálnymi novými clami.

Plány kapitálových výdavkov na rok 2025: Tie budú signálom dôvery spoločnosti TSMC v dopyt po technológii novej generácie N2.

Spoločnosť TSMC je najväčším hráčom na trhu s polovodičmi na svete. Zdroj: TSMC

Spoločnosť TSMC s najväčšou pravdepodobnosťou vstúpi do roku 2025 so silnou dynamikou a vzhľadom na ďalší rozvoj umelej inteligencie sa jej produkty budú tešiť rastúcemu dopytu. Na spoločnosť pripadá viac ako 60 % svetového trhu s polovodičmi a predstavuje najpokročilejšie výrobky, ktoré dodáva spoločnostiam, ako sú Nvidia a Apple. Zároveň však existujú riziká spojené s Čínou a obchodnými clami, hoci vybudovaním továrne v USA sa časť tohto rizika môže neutralizovať, takže informácie o tom budú pod drobnohľadom investorov.

Od zverejnenia výsledkov za 4. štvrťrok 2023 vzrástli akcie spoločnosti TSMC o viac ako 80 %. Ak sa však bližšie pozrieme na návratnosť za jeden rok (t. j. pred zverejnením uvedených výsledkov), akcie vzrástli o viac ako 100 %. To znamená, že prekvapenie za minuloročné výsledky bolo veľmi silné, čo sa od spoločnosti TSMC očakáva aj teraz. Za rovnaký čas akcie spoločnosti Nvidia vzrástli o 137 %. Akcie spoločnosti TSMC si dnes počas obchodovania na newyorskej burze pripísali 1,7 %. Ak spoločnosť splní alebo prekoná očakávania, je možný podobný cenový skok ako minulý rok, čo by otvorilo akciám nové maximá nad 220 USD za akciu. Na druhej strane, implikovaná volatilita tiež naznačuje, že v prípade sklamania by akcie mohli klesnúť pod 190 USD za akciu, čo by znamenalo najnižšie úrovne od začiatku decembra 2024. Zdroj: xStation5