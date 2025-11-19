Strategická AI ofenzíva: Microsoft, Nvidia a Anthropic spojili sily!

Microsoft, Nvidia a Anthropic uzavreli strategickú dohodu, ktorá môže výrazne ovplyvniť trh s umelou inteligenciou a cloudovými službami. Anthropic sa zaviazal nakúpiť výpočtovú kapacitu od Microsoft Azure v hodnote 30 miliárd USD na vývoj svojich modelov Claude. Spoločnosť spočiatku využije až 1 gigawatt výpočtového výkonu, založeného na najnovších systémoch Grace Blackwell a Vera Rubin od Nvidie. Napriek tomuto rozsiahlemu zapojeniu do Azure zostáva Anthropic zákazníkom Amazon Web Services, čo poskytuje väčšiu flexibilitu a znižuje prevádzkové riziko. Amazon predtým investoval do spoločnosti Anthropic približne 8 miliárd USD.
V rámci dohody Nvidia investuje do spoločnosti Anthropic až 10 miliárd USD, zatiaľ čo Microsoft prispeje až 5 miliardami USD. Partnerstvo zahŕňa aj technologickú spoluprácu zameranú na spoločný návrh a optimalizáciu AI architektúry. To zaručuje, že vývoj modelu Claude je podporovaný finančne aj technologicky, pričom zároveň posilňuje postavenie Nvidie a Microsoftu v rýchlo rastúcom sektore generatívnej AI.
Rozsah tejto iniciatívy je obrovský. Očakáva sa, že výdavky na AI infraštruktúru presiahnu v roku 2025 sumu 400 miliárd USD, pričom prognózy naznačujú, že celosvetové výdavky by mohli do roku 2030 dosiahnuť 3–4 bilióny USD.
Microsoft Azure aktuálne rastie medziročne o 39 %, čo výrazne prekonáva rast AWS na úrovni 17,5 %. To zdôrazňuje rastúcu úlohu Microsoftu ako kľúčového hráča v oblasti cloud computingu a AI infraštruktúry.
Pre Microsoft a Nvidiu dohoda zabezpečuje prístup k špičkovým technológiám a stabilný dopyt po ich službách a hardvéri.
Pre Anthropic predstavuje zabezpečenie kľúčovej infraštruktúry a financovania, čo umožňuje intenzívny vývoj modelu Claude a zároveň zachovanie partnerstva s AWS, ktoré zvyšuje prevádzkovú bezpečnosť.
Spoločnosť však neočakáva dosiahnutie ziskovosti pred rokom 2028, čo predstavuje významné finančné riziko.
Trhy túto iniciatívu taktiež sledujú ako indikátor potenciálneho nadmerného rozširovania AI sektora.
Odborníci upozorňujú, že rastúce investície do infraštruktúry môžu vytvoriť tlak na finančnú výkonnosť, ak rast výnosov z AI nebude držať krok s výdavkami.
Trend vzájomných investícií medzi firmami môže podporiť krátkodobý rozvoj, no zároveň vyvoláva otázky o finančnej stabilite celého odvetvia.
Zhrnuté, partnerstvo medzi spoločnosťami Microsoft, Nvidia a Anthropic mení tvár generatívnej umelej inteligencie. Trhy to môžu interpretovať ako posilnenie pozície spoločností Microsoft a Nvidia v oblasti cloudu a infraštruktúry, pričom spoločnosti Anthropic ponúka príležitosť na rýchlejší technologický pokrok, aj keď s pretrvávajúcimi finančnými a prevádzkovými výzvami.
