US OPEN: Technologický sektor rastie, rovnako aj ropa

Ďalší týždeň na americkom akciovom trhu sa začína so zmiešaným sentimentom. US100 na začiatku seansy rastie približne o 0,2–0,3 %, US500 zostáva bez zmeny a US2000 oslabuje približne o 0,7 %.
Na trhu teraz dochádza k stretu medzi neúnavným pozitívnym trendom zameraným na technologické spoločnosti a čoraz hlasnejšími skeptickými názormi, ktoré podporujú správy z Blízkeho východu.
Hoci trhový sentiment naznačuje, že mierové vyhlásenie medzi USA a Iránom bolo fakticky podpísané alebo bude čoskoro podpísané, situácia zostáva nejasná. Prímerie je stále krehké a strategicky dôležitý Hormuzský prieliv zostáva uzavretý. Ešte včera v noci CENTCOM potvrdil iránsky útok na americké zariadenia v Kuvajte.
Makroekonomické dáta
V USA budú zverejnené dáta ISM a PMI z výrobného sektora.
- Trh očakáva rast indexu výrobných cien v máji na 55,3.
- Hlavný výrobný index ISM by mal vzrásť na 53 bodov.
US100 (D1)
Index si udržiava silné rastové momentum od prerazenia z lokálneho minima v marci. RSI zostáva zvýšené, MACD sa normalizuje, ale štruktúra EMA zostáva jasne býčia. Kľúčová rezistencia sa nachádza na 23,6 % Fibonacciho retracemente (~30 485), zatiaľ čo prvá podpora pre kupujúcich je okolo ~29 730. Ak bude úroveň 23,6 % Fibonacciho retracementu v najbližšom čase prerazená, ďalším cieľom kupujúcich bude oblasť okolo 31 755 bodov.
Zdroj: xStation5
Firemné správy
- Softvérové spoločnosti: CEO Nvidie Jensen Huang v jednom zo svojich vyjadrení uviedol, že softvérový sektor nie je pre AI v takom riziku, ako si niektorí môžu myslieť. Naprieč trhom sú viditeľné silné zisky. Medzi lídrov patria ServiceNow (NOW.US), Salesforce (CRM.US), Adobe (ADBE.US), Workday (WDAY.US) a Palantir (PLTR.US).
- Nvidia (NVDA.US), Qualcomm (QCOM.US): Qualcomm klesá približne o 7 %, Nvidia rastie o necelé 2 % a ARM pridáva viac než 13 % po predstavení nových produktov Nvidie. Investori vyjadrujú obavy z konkurencie pre produktový rad Snapdragon.
- Revolution Medicines (RVMD.US): Spoločnosť rastie približne o 10 % po zverejnení výsledkov výskumu nového lieku na rakovinu pankreasu.
- Taylor Morrison Home Corp. (TMHC.US): Stavebná spoločnosť rastie približne o 20 % po tom, čo sa Berkshire Hathaway rozhodla kúpiť firmu za 8,5 miliardy USD.
- IBM (IBM.US): Akcie rastú približne o 8 %. Bloomberg News pripisuje rast novému videu, v ktorom Donald Trump údajne pozitívne hovorí o CEO spoločnosti.
