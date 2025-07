T-Mobile posilňuje na americkom trhu: Akvizíciu UScellular za 4,4 miliardy USD schválilo ministerstvo spravodlivosti

Ministerstvo spravodlivosti USA schválilo plánovanú akvizíciu spoločnosti UScellular operátorom T-Mobile za 4,4 miliardy dolárov, pričom antimonopolné oddelenie oznámilo, že uzatvára vyšetrovanie bez zablokovania obchodu. T-Mobile týmto krokom získa nielen zákazníkov a predajne UScellular, ale aj približne 30 % jej rádiových frekvencií (spektrových aktív).

Šéfka antimonopolného odboru Gail Slater uviedla, že UScellular by bez tejto transakcie strácal technologický náskok a jeho sieť by postupne degradovala, keďže spoločnosť nebola schopná držať krok s rastúcimi investičnými nákladmi v oblasti telekomunikačnej infraštruktúry. Vyšetrovanie podľa nej nezistilo žiadne dôkazy o narušení hospodárskej súťaže, ktoré by ospravedlnili súdne zablokovanie obchodu.

Súčasne však Slater upozornila na dlhodobé riziko: konsolidácia spektra medzi „Veľkou trojkou“ – Verizonom, AT&T a T-Mobile – presahuje 80 % dostupného spektra, čo môže do budúcna predstavovať akútnu hrozbu pre konkurenciu v sektore mobilných služieb.

Táto akvizícia sa odohráva v kontexte zmeny prístupu k fúziám pod vedením prezidenta Donalda Trumpa. Súčasná administratíva prejavuje väčšiu ústretovosť ku korporátnym akvizíciám, oproti predchádzajúcej vláde Joea Bidena, ktorá zaujímala tvrdší postoj voči konsolidácii trhu. V júni boli napríklad schválené tri veľké transakcie v celkovej hodnote 63 miliárd USD, vrátane akvizície spoločnosti Juniper Networks firmou Hewlett Packard Enterprise.

Zaujímavosťou zostáva aj súvislosť s nedávnym krokom T-Mobile, ktorý zrušil svoje programy diverzity, rovnosti a inklúzie (DEI) – pravdepodobne v reakcii na tlak zo strany novej administratívy, v rámci snahy o získanie regulačného súhlasu nielen pre túto fúziu, ale aj pre ďalšie plánované projekty, ako je spoločný podnik s KKR zameraný na poskytovanie internetových služieb.

Graf TMUS.US (D1)

Akcie spoločnosti T-Mobile sa po krátkom raste z polovice júna opäť ocitli pod tlakom a aktuálne sa obchodujú okolo úrovne 226,31 USD. Technické ukazovatele naznačujú skôr negatívny vývoj. Cena akcie sa nachádza pod oboma kĺzavými priemermi – pod EMA 50 (237,84 USD) aj SMA 100 (248,75 USD), čo je jasný medvedí signál, naznačujúci stratu momenta a pokračujúcu korekciu. RSI osciluje na hodnote 39,3, čo značí rastúci predajný tlak, no zatiaľ sa nejedná o extrémnu prepredanosť. To však môže naznačovať, že akcie majú stále priestor na ďalší pokles, než dôjde k technickému odrazu. MACD histogram zostáva v negatívnom teritóriu, hoci sa línie MACD a signálna línia približujú. Zatiaľ však nedošlo ku kríženiu, čo by mohlo signalizovať potenciálny obrat trendu. Súčasný stav skôr potvrdzuje prevahu medveďov.

Pre udržanie dlhšieho rastového scenára by bolo kľúčové, aby sa cena dostala späť nad 237–248 USD, teda nad kĺzavé priemery, ktoré teraz fungujú ako silná rezistencia. Ak sa tak nestane, hrozí ďalší pokles smerom k psychologickej hranici 215 USD, prípadne nižšie.

Zdroj: xStation5

