Ťažba ropy klesla na najnižšiu úroveň za viac než dve dekády 🛢️📉 Trh po reporte EIA vyčkáva 📌

Futures na ropu sa po dnešnom reporte EIA snažia nájsť smer. Dáta ukázali výraznejší než očakávaný pokles zásob ropy. Produkcia ropy krajín OPEC navyše v máji klesla na najnižšiu úroveň za viac ako 20 rokov a podľa prieskumu agentúry Reuters dosiahla približne 16,13 milióna barelov denne.
Cena aktuálne testuje 38,2 % Fibonacciho retracement na úrovni 92,97 USD po prudkom výpredaji z maxima 97,58 USD. Zvýraznená skupina sviečok naznačuje nerozhodnosť trhu na tejto úrovni. EMA-48 (92,20 USD) sa splošťuje pod EMA-240 (93,94 USD), čo zachováva krátkodobý medvedí výhľad. RSI na úrovni 55,7 bodu sa zotavuje, no zatiaľ neposkytuje jednoznačný signál. Odmietnutie rastu by mohlo otvoriť priestor na test 23,6 % retracementu na 91,88 USD, zatiaľ čo prerazenie nad 93,85 USD (50 % Fibonacciho retracement) by mohlo zmeniť momentum v prospech býkov. Zdroj: xStation5
Hlavné zmeny zásob
Zásoby ropy klesli o 7,23 milióna barelov, čo je viac než trojnásobok očakávaného poklesu o 2,2 milióna barelov a zároveň hodnota blízka predchádzajúcemu poklesu o 7,97 milióna barelov.
Komerčné zásoby ropy teraz predstavujú 426,5 milióna barelov, čo je približne o 5 % menej než päťročný sezónny priemer.
Ďalšie údaje
- Cushing, Oklahoma: -0,801 mil. barelov (predchádzajúce: -0,583 mil.)
- Benzín: +0,186 mil. barelov (odhad: +1,0 mil. barelov – výrazne pod očakávaniami)
- Destiláty: -0,2 mil. barelov (odhad: +0,171 mil. barelov)
- Celkové komerčné zásoby ropných produktov: -5,6 mil. barelov za týždeň
Prevádzka rafinérií
Rafinérie využívali 95,3 % dostupnej kapacity a spracovávali 17 miliónov barelov denne, čo predstavuje nárast o 80 tisíc barelov denne oproti predchádzajúcemu týždňu.
Produkcia benzínu dosiahla v priemere 9,7 milióna barelov denne, zatiaľ čo produkcia destilátov predstavovala 5,2 milióna barelov denne. Obe hodnoty medzitýždenne vzrástli.
Import a dopyt
Dovoz ropy dosiahol v priemere 5,9 milióna barelov denne, čo je o 0,5 milióna barelov denne menej než v predchádzajúcom týždni a o 5,8 % menej než v rovnakom štvortýždňovom období minulého roka.
Na strane dopytu dosiahli dodávky ropných produktov za posledné štyri týždne v priemere 20,6 milióna barelov denne, čo predstavuje medziročný rast o 3,5 %.
Dopyt po destilátoch vzrástol o 7,2 % medziročne, zatiaľ čo spotreba benzínu klesla o 0,5 % a leteckého paliva o 2,2 %.
Úrovne zásob v porovnaní s päťročným priemerom
Najvýraznejšie pod dlhodobým priemerom zostávajú zásoby destilátov, ktoré sa pri 102,1 milióna barelov nachádzajú o 13 % nižšie než päťročný priemer.
Zásoby benzínu sú o 6 % nižšie než priemer.
Na opačnej strane stoja propán a propylén, ktorých zásoby dosahujú 22,8 milióna barelov, teda o 35 % viac než päťročný priemer.
Kontext ponuky OPEC
Produkcia ropy krajín OPEC sa v máji medzimesačne znížila o 1,06 milióna barelov denne a dosiahla najnižšiu úroveň za viac než dve desaťročia.
Pokles bol spôsobený predovšetkým americkou námornou blokádou voči Iránu a narušením dopravy v okolí Hormuzského prielivu, čo výrazne obmedzilo export z oblasti Perzského zálivu.
Najväčší pokles zaznamenal Irán, zatiaľ čo produkcia Saudskej Arábie taktiež klesla. Časť výpadkov kompenzovali vyššie dodávky z Iraku, Venezuely a Nigérie.
Tento vývoj podporuje napätú situáciu na trhu, ktorú naznačujú aj opakované výrazné poklesy amerických zásob ropy.
consecutive large U.S. crude draws.
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