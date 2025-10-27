Technická analýza: GBP/AUD pod tlakom, vracajú sa kupci do hry?

-
GBP/AUD zostáva v medvedej štruktúre – trh vytvára nižšie maximá a minimá, čo potvrdzuje dominanciu predajcov.
Kľúčová demand zóna okolo 2,0350 rozhodne o ďalšom smerovaní – jej prelomenie môže viesť k poklesu k 2,0150.
Pokiaľ sa cena nedostane nad 2,0850, hlavný scenár zostáva bearish s rizikom pokračovania poklesu.
Menový pár GBP/AUD sa po prudkom prepade z polovice októbra nachádza v kľúčovej oblasti, kde trh testuje dôležitú supply zónu, ktorá oddeľuje aktuálnu cenu od možného pokračovania poklesu. Na dennom grafe (D1) je zrejmé, že sa nachádzame v bear markete, čo potvrdzuje stále sa formujúce nižšie maximá a minimá. Na grafe možno vidieť, že sa cena odrazila nielen zo supply levelu, ale zároveň aj z Fibonacciho úrovní, konkrétne z 0.618, 0.66 a 0.786. Táto reakcia len potvrdila silu predajcov. Navyše možno pozorovať, ako cena zareagovala v tejto oblasti aj na 200-dňový SMA a na klesajúcu trendovú líniu.
Pri pohľade na aktuálnu situáciu sa cena pohybuje okolo 2,0350, kde trh reaguje na kvalitnú demand zónu, pretože po jej vytvorení nastal masívny tlak zo strany kupcov, ktorý vyústil do tvorby momentum sviece. Ak však táto hladina nebude udržaná, otvorí sa priestor na pokles k 2,0150, čo je cena, kde sa nachádza 50 % Fair Value Gap (FVG). Táto úroveň zároveň leží tesne nad silným dlhodobým demand levelom z februára, a teda ide o potenciálnu oblasť, kde by sa kupci mohli opäť začať aktivovať.
Naopak, ak by došlo k reakcii na spomínanú demand zónu, najbližší bod obratu leží v oblasti 2,0560 – 2,0660, kde sa nachádza supply zóna. Ak by trh neudržala ani táto zóna, ďalšou zastávkou by bola až oblasť 2,0900, kde sa nachádza supply zóna z celého predchádzajúceho pohybu. Tieto oblasti predstavujú z hľadiska pravdepodobnosti ideálne miesto na opätovné obnovenie predajného tlaku.
RSI sa momentálne pohybuje okolo 39 bodov, čo naznačuje, že trh je mierne prepredaný, no zatiaľ bez známok výraznejšieho obratu. Napriek tomu zostáva momentum celkovo v rukách medveďov.
Z technického pohľadu je kľúčové sledovať, ako bude trh reagovať na demand zónu, v ktorej sa cena aktuálne nachádza. Jej prelomenie by mohlo potvrdiť pokračovanie downtrendu. Najbližším bodom podpory by bol 50 % FVG, prípadne demand zóna z konca februára tohto roka. Ak však trh na demand zareaguje, mohlo by dôjsť ku korekčnému rastu, pri ktorom bude dôležité sledovať reakčné úrovne – teda supply zónu v rozmedzí 2,0560 – 2,0660, prípadne vyššie položenú supply zónu. Celkovo zostáva výhľad pre GBP/AUD zatiaľ medvedí. Pokiaľ sa trh nedokáže udržať nad 2,0850, prevažuje tlak predajcov a riziko ďalšieho poklesu zostáva dominantné.
Graf: GBP/AUD (D1)
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.