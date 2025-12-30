Denné zhrnutie – Obnova drahých kovov, FOMC naďalej počíta so znížením sadzieb

- Zápis zo zasadnutia FOMC naznačuje, že výbor kladie väčší dôraz na trh práce než na infláciu, hoci niektorí členovia aktuálne preferujú dlhšiu pauzu. Celkový tón je mierne holubičí – väčšina členov vidí priestor na zníženie sadzieb, ak inflácia klesne podľa očakávaní.
- EURUSD po zverejnení zápisu mierne posilňuje, zatiaľ čo ostatné hlavné trhy na mierne holubičí tón výraznejšie nereagujú.
- Pre viaceré akciové trhy v Ázii a Európe bola dnešná seansa posledná v tomto roku. Nemecký index DAX cash vzrástol takmer o 0,6 %, futures pridali až 1 % a obchodujú sa blízko historických maxím.
- JAP225 počas dňa rastie, hoci index v hotovosti klesol takmer o 0,4 %. JAP225 zostáva menej než 4 % od svojich historických maxím.
- UK100 sa obchoduje na historických maximách a blíži sa k úrovni 10 000 bodov. Zajtrajšia seansa v Spojenom kráľovstve bude skrátená.
- Americké futures na indexy Wall Street predlžujú výpredaj z úvodu týždňa. US500 počas dňa mierne oslabuje; obchodovanie na Wall Street bude zajtra prebiehať normálne.
- EURUSD bol počas dnešnej seansy pomerne volatilný. Mena však pokračuje v zostupnom trende, ktorý začal 24. decembra, a aktuálne testuje úroveň 1,1750.
- Inflácia v Španielsku za december klesla na 2,9 % r/r z predchádzajúcich 3,0 %, pričom sa očakával pokles na 2,8 %. Medzimesačne inflácia vzrástla o 0,3 % m/m.
- Chicagský PMI za december vzrástol na 43,5 bodu, oproti očakávaným 40 a predchádzajúcim 36,3 bodu. Treba však poznamenať, že ide o veľmi volatilný indikátor, a preto takýto nárast nie je prekvapením vzhľadom na zlepšujúce sa vyhliadky americkej ekonomiky.
- Ceny ropy rastú, keďže po stretnutí Trump–Zelenskyj a správach o útokoch dronmi na prezidentskú rezidenciu v Rusku slabnú nádeje na mier na Ukrajine. Brent sa naďalej drží nad 61 USD, ale bez výraznejšieho rastového momenta.
- Zmena v dodávkach niklu: Ceny dnes vzrástli o 6 % po správach, že Indonézia – najväčší producent na svete – plánuje znížiť produkciu o tretinu v reakcii na globálny prebytok.
- Výrazné zvýšenie maržových požiadaviek na COMEXe spôsobilo v pondelok korekciu cien striebra o 15 % (od maxima po minimum), no dlhodobý dopyt zo sektorov fotovoltiky a umelej inteligencie zostáva neelastický, čo naznačuje, že zničenie dopytu zatiaľ nehrozí. Dnes striebro výrazne zotavuje veľkú časť včerajších strát.
- Volatilita zemného plynu: ceny stúpli nad 4 USD/MMBtu v dôsledku silných poklesov zásob v posledných týždňoch. Hoci krátkodobé ochladenie je pravdepodobné, január by mal zostať relatívne teplý.
- Goldman Sachs vo svojej najnovšej prognóze očakáva ďalší rast cien zlata až na 4 900 USD a zároveň udržiava medvedí výhľad pre ropu.
