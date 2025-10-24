Technická analýza: NZD/CAD spomaľuje pád, prichádza korekcia?

-
NZD/CAD vykazuje známky vyčerpania predajného tlaku a bullish divergenciu na RSI, ktorá môže signalizovať krátkodobú korekciu.
Kľúčová rezistencia 0,8100–0,8150 tvorí konfluenciu supply zóny, Fibo 0.382–0.5 a SMA 200, čo z nej robí dôležitý bod pre možný obrat.
Pokiaľ sa cena neudrží nad 0,8270–0,8320, zostáva hlavný scenár medvedí, s potenciálom návratu k 0,7970–0,7860.
Menový pár NZD/CAD sa po silnom poklese z konca septembra nachádza v období konsolidácie, keď sa trh snaží stabilizovať po Break of Structure (BOS), ktorý potvrdil prechod do strednodobej medvedej štruktúry. Cena sa aktuálne pohybuje okolo 0,8050, kde sa vytvára rovnováha medzi kupcami a predajcami. Na dennom grafe (D1) je zreteľne vidieť, že po prudkom prepade trh začína vykazovať známky vyčerpania predajného tlaku – konkrétne sa tu objavuje bullish divergencia na RSI, ktorá často predchádza zmene krátkodobého momenta a môže signalizovať nábeh na korekčný rast.
Štrukturálne sa od leta nachádzame v medveďom trhu. Na grafe je však vidieť, že dochádza k pullbacku. Prvou silnou oblasťou možnej reakcie je úroveň 0,8100–0,8150, kde sa okrem kvalitnej supply zóny, ktorá spôsobila impulzívny pohyb nadol, nachádzajú aj Fibonacciho úrovne 0.382 a 0.5. Táto konfluencia z nej robí technicky veľmi významnú oblasť, kde možno očakávať zvýšenú aktivitu predajcov. Ako druhú rezistenčnú zónu možno považovať priestor nad touto úrovňou, kde sa nachádza Balance Price Range (BPR) spolu s Fibonacciho úrovňami 0.618 a 0.66. Ako doplnkový prvok sa tu objavuje aj SMA 200, čo vytvára silnú dynamickú rezistenciu. Prerazenie nad tieto úrovne by mohlo potvrdiť krátkodobú zmenu trendu s cieľom v oblasti 0,8270–0,8320, kde leží hranica predchádzajúcej likvidity a supply zóna z júna.
Naopak, ak cena nedokáže vytvoriť dostatočný pullback do uvedených zón, možno očakávať pokračovanie pohybu smerom nadol. Prvá dôležitá podporná zóna sa nachádza okolo 0,8000, čo je zároveň hranica posledného lokálneho dna a psychologická úroveň. Jej prelomenie by mohlo otvoriť priestor na ďalší pokles smerom k 0,7970–0,7860, kde sa nachádza silný demand level vytvorený začiatkom apríla. Táto zóna je dlhodobo sledovaná inštitucionálnymi obchodníkmi, pretože z nej v minulosti začal výrazný býčí impulz.
RSI sa momentálne pohybuje okolo hodnoty 47, čo potvrdzuje neutrálny trhový sentiment. Divergencia medzi cenovým vývojom a indikátorom však naznačuje spomaľovanie predajného tlaku – momentum medveďov slabne, zatiaľ čo kupci na nižších úrovniach postupne vstupujú do trhu. Ak by RSI dokázalo preraziť hranicu 50 bodov, išlo by o prvý signál obnovenia nákupného momenta.
Z hľadiska celkovej štruktúry trh zatiaľ neposlal jednoznačný signál obratu, no technické indikácie naznačujú možnosť krátkodobej korekcie. Kľúčovým faktorom bude reakcia na zónu 0,8100–0,8155, kde sa rozhodne, či trh začne hlbší pullback, alebo medvede opäť prevezmú kontrolu. Pokiaľ sa cena neudrží nad 0,8270–0,8320, zostáva hlavný scenár medvedí s potenciálom návratu na nižšie úrovne.
Graf: NZD/CAD (D1)
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.