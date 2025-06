TikTok bude v USA zakázaný 19. júna, ak Trump neposkytne ďalšiu záchranu

TikTok je opäť na pokraji zákazu v USA.

Materská spoločnosť ByteDance má čas do 19. júna, aby uzavrela dohodu o predaji aplikácie na krátke videá alebo ju úplne vypla, čím by jej 170 miliónov používateľov v USA zostalo bez prístupu.

Prezident Trump už skôr naznačil, že je otvorený možnosti opäť predĺžiť termín predaja, už tretíkrát. Aplikácia bola krátko nedostupná v januári, ale Trump vtedy posunul termín na apríl, keďže rokovania o predaji sa ďalej naťahovali.

Trump podpísal druhý výkonný príkaz, ktorým deadline opäť posunul, no ten vyprší vo štvrtok. Trump má možnosť lehotu znovu predĺžiť, ale objavujú sa otázky, ako dlho to ešte bude možné, kým ByteDance nebude donútený TikTok predať alebo vypnúť.

Trump pôvodne volal po zákaze TikToku už počas svojho prvého funkčného obdobia, ale počas volieb v roku 2024 zmenil postoj, keď vyhlásil, že TikTok slúži ako protihráč voči dominancii Mety. Trump má komplikovaný vzťah s CEO Mety Markom Zuckerbergom, ktorý ho po útoku na Kapitol 6. januára suspendoval zo svojich platforiem a Trump následne pohrozil jeho uväznením.

V januári Meta súhlasila, že zaplatií 25 miliónov dolárov, aby urovnala Trumpovu žalobu týkajúcu sa tejto suspendácie.

Trump zároveň priznal, že TikTok pomohol pritiahnuť mladých voličov na jeho stranu počas kampane, a na svoju inauguráciu pozval aj CEO TikToku Shou Zi Chewa, spolu s ďalšími technologickými lídrami ako Tim Cook, Sundar Pichai a Zuckerberg.

Kongres najskôr schválil a bývalý prezident Joe Biden podpísal v roku 2024 zákon o zákaze TikToku. Ten požaduje, aby ByteDance odpredal TikTok, inak musia americkí poskytovatelia cloudu a obchodov s aplikáciami prestať službu hosťovať, inak čelia vysokým pokutám.

Administratíva Donalda Trumpa však ubezpečila firmy, že kým sa predaj odďaľuje, žiadne pokuty im zatiaľ nehrozia.

TikTok sa predtým pokúsil tento zákon napadnúť a obrátil sa až na Najvyšší súd, no ten dal za pravdu vláde, že aplikácia môže predstavovať bezpečnostnú hrozbu pre USA.

Americkí predstavitelia už roky tvrdia, že čínsky režim by mohol TikTok zneužiť na šírenie propagandy alebo zber citlivých údajov o Američanoch, ktoré by mohli byť neskôr zneužité na vydieranie, no žiadne dôkazy verejne nepredložili.

Možný predaj TikToku priťahuje záujem mnohých hráčov, o kúpu sa uchádza skupina investorov vedená miliardárom Frankom McCourtom Jr., ako aj Microsoft, influencer Mr. Beast či spoluzakladateľ Oracle Larry Ellison.

Termín predaja TikToku prichádza v čase, keď USA rokujú o obchodnej dohode s Čínou, po tom, čo Trump najprv masívne zvýšil clo na čínske tovary a neskôr ich dočasne pozastavil.

Podľa agentúry Associated Press bola Čína pripravená TikTok predať, ale stiahla sa, keď Trump v apríli oznámil nové clá. Trump medzičasom uviedol, že k predaju dôjde až po dosiahnutí dohody medzi USA a Čínou.