TotalEnergies čaká na rozhodnutie o americkej pôžičke

Spoločnosť TotalEnergies SE čaká na rozhodnutie o financovaní svojho projektu skvapalneného zemného plynu (LNG) v Mozambiku, ktoré by malo padnúť vo štvrtok. Kľúčovú úlohu hrá americká Export-Import Bank (US Exim), ktorá má schváliť pôžičku vo výške 4,7 miliardy USD. Projekt v hodnote 20 miliárd USD bol pozastavený pred štyrmi rokmi kvôli útokom militantných skupín napojených na Islamský štát.

Nová administratíva a obnovenie financovania

Pôžička bola pôvodne schválená v roku 2019 počas prvého funkčného obdobia prezidenta Donalda Trumpa. Po dlhšej prestávke je teraz potrebné jej opätovné schválenie. Trump v posledných dvoch týždňoch vymenoval nových členov do vedenia US Exim, vrátane Brycea McFerrana, bývalého obchodníka s komoditami, ktorý začínal svoju kariéru v Morgan Stanley.

Kľúčové rokovanie

Schválenie zmien financovania mozambického LNG je jedným z dvoch bodov programu uzavretého zasadnutia rady US Exim 13. marca. Podľa generálneho riaditeľa TotalEnergies Patricka Pouyanneho bude kľúčovým bodom rokovania predĺženie termínu dokončenia projektu do roku 2030.

Význam projektu pre Mozambik

Zabezpečenie financovania je zásadné nielen pre TotalEnergies, ale aj pre Mozambik, ktorý očakáva ekonomickú transformáciu v súvislosti s LNG projektom. Okrem americkej pôžičky sa stále čaká na schválenie financovania od exportných úverových agentúr zo Spojeného kráľovstva a Holandska.

Bezpečnosť a prevádzka projektu

Pouyanne zdôraznil, že bezpečnosť pracovníkov je kľúčová pre obnovenie projektu. Aj keď boli v príprave kroky na opätovné spustenie prác, ako napríklad výstavba dočasného kempu pre 9 500 pracovníkov, tieto aktivity boli vo februári opäť pozastavené.

Budúcnosť LNG projektu

Napriek všetkým výzvam je Pouyanne optimistický a verí, že projekt získa všetky potrebné schválenia. Zdôraznil, že viac ako 40 % kontraktov bolo pridelených americkým spoločnostiam a dodávateľom, čo zvyšuje šance na schválenie financovania.

Graf TTE.US (H1)

📊 Dlhodobý trend na grafe ukazuje rast, po ktorom nasledoval výrazný pokles a následne obrat späť k rastu.

📉 EMA 50 (oranžová krivka) pretla SMA 200 (modrá krivka) smerom nadol, čo je medvedí signál.

📈 Nedávno však došlo k obratu – EMA 50 prekročila SMA 200 zdola nahor, čo sa považuje za býčí signál. Cena akcií sa dokázala udržať nad SMA 200.

📌 Williams %R = -54 → Cena sa nenachádza ani v prekúpenej, ani v prepredanej zóne.

📌 RSI = 51,8 → Potvrdzuje neutrálny stav trhu, bez jasnej dominancie býkov alebo medveďov.

Celkový výhľad

Akcie TotalEnergies sa zotavujú po predchádzajúcom poklese. Ak sa EMA 50 udrží nad SMA 200 a cena bude ďalej rásť, môže to potvrdiť pokračovanie býčieho trendu. Naopak, ak by došlo k poklesu pod tieto úrovne, trh sa môže vrátiť do medvedej fázy.