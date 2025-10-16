Travelers prekvapil silným rastom zisku vďaka nižším škodám z katastrof a lepšiemu upisovaniu

- Travelers vykázal zisk 1,87 miliardy USD, medziročne +53 %.
- Travelers vykázal zisk 1,87 miliardy USD, medziročne +53 %.
- Katastrofické škody klesli o viac než 50 %, podporené pokojnou hurikánovou sezónou.
- Upisovací výsledok vzrástol viac než dvojnásobne na 1,38 miliardy USD.
- Kombinovaný pomer 83,9 % potvrdzuje vysokú efektivitu operácií.
Americká poisťovňa Travelers Companies oznámila za tretí kvartál výrazný nárast zisku, ťahaný najmä nižšími stratami z prírodných katastrof, silnejším výnosom z upisovania a vyššími investičnými príjmami. Spoločnosť tým potvrdila svoju pozíciu barometra sektora majetkového a úrazového poistenia, kde výsledky často odzrkadľujú širšie trendy v odvetví.
Čistý základný zisk dosiahol 1,87 miliardy USD (8,14 USD na akciu), zatiaľ čo v rovnakom období minulého roka to bolo 1,22 miliardy USD (5,24 USD/akcia). Hrubé predpísané poistné po očistení o zaistné operácie vzrástlo o 1 % na 11,47 miliardy USD, pričom hlavným ťahúňom bol segment poistenia podnikov.
Nižšie katastrofické škody a historicky pokojná sezóna
Katastrofické škody predstavovali 402 miliónov USD pred zdanením, čo je menej než polovica oproti 939 miliónom USD pred rokom. Kľúčovým faktorom bolo aj to, že do konca septembra 2025 nenastal žiadny hurikán s dopadom na územie USA – prvýkrát za poslednú dekádu, ako uviedla agentúra AccuWeather. Takéto pokojné obdobie býva pre poisťovne silným pozitívnym impulzom.
Spoločnosť zároveň oznámila kombinovaný pomer 83,9 %, čo naznačuje zdravú ziskovosť z poistnej činnosti – hodnoty pod 100 % znamenajú, že firma zarobila viac na predpísanom poistnom, než vyplatila na škodách a prevádzkových nákladoch.
Silný rast investičných výnosov
Investičné príjmy medziročne vzrástli o 14,3 % na 1,03 miliardy USD, najmä vďaka vyšším výnosom z dlhopisov a ďalších bezpečných aktív. Tento rast odráža dobré využitie trhového prostredia vyšších úrokových sadzieb.
Graf TRV.US (D1)
Akcie Travelers sa aktuálne obchodujú na úrovni 269,44 USD. Cena prelomila pod EMA 50 (273,51 USD) a testuje support v podobe SMA 100 (268,87 USD). RSI klesol na hodnotu 45,4, čo naznačuje slabnúce momentum, ale stále v neutrálnom pásme. MACD vytvoril negatívne prekrižovanie pod nulovou líniou a histogram sa prehlbuje, čo potvrdzuje zosilňujúci predajný tlak.
Z technického hľadiska sa akcie nachádzajú na dôležitom rozhodovacom bode. Ak cena neudrží úroveň SMA 100, môže dôjsť k ďalšiemu poklesu smerom k predchádzajúcim supportom v oblasti 263–260 USD. Naopak, odrazenie od tejto úrovne by mohlo opäť otvoriť cestu k rezistencii v pásme 276–282 USD, kde sa nachádzali posledné maximá.
Zdroj: xStation5
