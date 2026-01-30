Trhové zhrnutie: Európske indexy prekonávajú americké akcie pred otvorením Wall Street 📉

Futures na americké akcie v piatok klesli, keď investori vyčkávajú na rozhodnutie prezidenta Trumpa o novom predsedovi Fedu. Trhy čoraz viac započítavajú Kevina Warsha ako pravdepodobného kandidáta po správach, že by mohol byť Trumpovou voľbou.
Naopak, európske akcie si vedú lepšie – nemecký DAX rastie takmer o 0,5 %, britský FTSE a francúzsky CAC40 taktiež mierne posilňujú.
Futures na S&P 500 klesli takmer o 1 %, Nasdaq 100 oslabuje o 1,2 % a Dow o 0,7 %, čo naznačuje ďalšiu risk-off seansu, najmä pre technologický sektor.
📊 Kľúčové makroúdaje na dnes:
14:30 – PPI inflácia (USA)
15:45 – Chicago PMI (USA)
Kevin Warsh je považovaný za relatívne jestvábieho kandidáta s históriou tvrdého postoja k inflácii, aj keď v poslednom období podporoval zníženie sadzieb, čím sa približuje Trumpovej rétorike. Podľa správ sa Trump vo štvrtok stretol s Warshom v Bielom dome a v piatok ráno má oznámiť nomináciu.
Reakcia trhov:
Americký dolár posilnil, keď sa stávky na Warsha zvýšili
Výnosy dlhopisov vzrástli, najmä 30-ročný výnos (+5 bázických bodov)
Drahé kovy prudko klesajú, čo zmiernilo prehriatu rally:
Zlato: pokles o 4–7 % intradenné
Striebro: prepad o viac ako 10 %
Platina: pokles o vyše 10 %
- Logika za pohybom: Silnejší dolár zdražuje drahé kovy pre globálnych kupcov a trh hľadal spúšťač na výber ziskov po parabolickom raste.
Obchodné napätie opäť v popredí:
Trump pohrozil 50 % clom na dovoz kanadských lietadiel
Varoval, že USA môžu odoprieť certifikáciu nových lietadiel firiem ako Bombardier kvôli prekážkam voči lietadlám Gulfstream
Mexiko môže čeliť novým clám za dodávky ropy na Kubu
Zmiešané výsledky technologických gigantov:
Apple: Akcie v premarkete bez výraznej zmeny po prekonaní zisku vďaka rekordnému predaju iPhonov
CEO Tim Cook upozornil, že globálny nedostatok pamätí môže zatlačiť na marže
Sandisk (SNDK.US):
Akcie +20 % v premarkete po silných výsledkoch a pozitívnom výhľade
Zisk na akciu takmer 2× vyšší než očakávania
Firma hlási prudký rast dopytu po AI-pamätiach a úložiskách, hlavne v segmente datacentier
📌 Dnes sledované tržby:
Exxon a Chevron (pred otvorením trhu)
American Express a Verizon
Napriek volatilite sú hlavné americké indexy za týždeň stále v pluse, pričom Dow mierne zaostáva.
Zo sveta technológií:
- Spoločnosť Perplexity údajne podpísala cloudovú dohodu s Microsoft Azure v hodnote 750 mil. USD na tri roky, čím rozširuje spoluprácu mimo AWS a získava prístup k frontier modelom cez ekosystém Foundry od Microsoftu.
📈 Grafy US500 a DE40 (interval D1)
Zdroj: xStation5
Zdroj: xStation5
