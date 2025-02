Trhy uprednostňujú americký dolár a vyhýbajú sa akciám v súvislosti s eskaláciou obchodnej vojny

Finančné trhy, ktoré dlho očakávali obchodnú vojnu vedenú Spojenými štátmi, musia teraz po svojom pondelkovom otvorení čeliť jej realite. Očakáva sa, že investori sa budú prikláňať k americkému doláru a posúvať ho na nové maximá, zatiaľ čo sa budú vyhýbať akciám po tom, čo prezident Donald Trump od utorka zaviedol rozsiahle clá - 25 % na tovar z Kanady a Mexika a 10 % na čínsky tovar. Tento krok vyvolal hrozby odvetných opatrení zo strany dotknutých krajín.

Už samotná vyhliadka na zavedenie ciel podporila dolár od Trumpovho zvolenia. Spotový dolárový index Bloomberg zaznamenal minulý týždeň najlepší výkon od polovice novembra, keď vzrástol o takmer 1 %. Americké akcie medzitým v piatok klesli, na čele s automobilkami a spoločnosťami, ktoré sú silne závislé od Číny. Obchodníci s dlhopismi teraz stoja pred úlohou zvážiť zvýšené trhové riziká v porovnaní s obavami z inflácie.

„Obchodné napätie sa bude v krátkodobom horizonte pravdepodobne stupňovať, keďže ostatné krajiny sa budú cítiť nútené reagovať alebo kopírovať opatrenia USA,“ povedal Stephen Jen, generálny riaditeľ spoločnosti Eurizon SLJ Capital. „V krátkodobom horizonte by to malo podporiť posilnenie dolára a posunúť americké výnosy vyššie.“

Býčí postoj k doláru podporujú očakávania, že clá podporia inflačné tlaky, čím sa udržia zvýšené úrokové sadzby v USA. Okrem toho sa očakáva, že zahraničné ekonomiky budú trpieť viac ako USA, čo posilní príťažlivosť dolára ako bezpečného prístavu, keďže dopyt po drahšom americkom dovoze klesá.

GLOBÁLNY DOPAD: Hrozba, že americké clá zasiahnu HDP a infláciu

Hoci Trumpove poznámky o príliš silnom dolári by mohli trhy rozkolísať, prevládajúci výhľad zostáva nezmenený. Podľa Shokiho Omoriho, hlavného globálneho stratéga spoločnosti Mizuho Securities v Tokiu, sa očakáva, že clá a domáce inflačné tlaky udržia trend posilňovania dolára.

Americký dolár v úvode obchodovania v Sydney voči väčšine hlavných partnerov získal, zatiaľ čo kanadský dolár oslabil na najnižšiu úroveň od roku 2003. Pod tlakom je aj mexické peso a austrálsky dolár - považovaný za obzvlášť zraniteľný v dôsledku amerických ciel voči Číne - môže pokračovať v oslabovaní.

„Očakávame, že peso a kanadský dolár sa pri otvorení ázijskej burzy dostanú pod predajný tlak, rozsah tohto pohybu je však neistý,“ povedal Karl Schamotta, hlavný trhový stratég spoločnosti Corpay v Toronte. „Trhy by mohli v nasledujúcich týždňoch zažiť bolestivé obdobie prispôsobovania, keďže investori začnú brať prezidentove kroky vážne aj doslovne.“

Marco Oviedo, stratég spoločnosti XP Investimentos v Sao Paule, označil clá za „jednoznačne kontrakčné“ pre Mexiko. Olga Yangolová, vedúca oddelenia výskumu rozvíjajúcich sa trhov v Crédit Agricole, poznamenala, že široko koncipované clá by mohli viesť k poklesu pesa na úroveň 23 za dolár, čo je výrazne menej ako jeho posledné piatkové obchodovanie na úrovni 20,67 za dolár.

Menové trhy reagujú na neistotu

Krátke pozície na austrálskom dolári v hodnote 4,5 miliardy USD sú na najvyššej úrovni za takmer desať rokov. Podľa spoločnosti Mizuho EMEA by Trumpove hrozby voči Európskej únii mohli euro ďalej oslabiť, čím by sa do marca mohlo dostať na paritu s dolárom.

„Navigácia na menových trhoch teraz pripomína výklad teórie chaosu v reálnom čase,“ povedal Tifo Rouane zo spoločnosti Conyers Trust na Bermudách. „V súvislosti s geopolitickým napätím, nepredvídateľnosťou politiky a rozdielnym hospodárskym oživením reagujú devízové trhy so zvýšenou citlivosťou.“

Očakávaná volatilita na akciových trhoch v súvislosti so zintenzívnením obchodnej vojny

Obchodníci sa pripravujú na volatilitu na akciových trhoch, najmä v sektoroch, ktoré sú v popredí obchodných sporov. Index UBS Group AG sledujúci akcie ohrozené novými clami sa v piatok prepadol o takmer 4 %, keďže investori sa obávajú o infláciu a ziskové marže.

Automobilky ako General Motors Co. a Stellantis NV, ktoré sú hlboko integrované do severoamerických dodávateľských reťazcov, by mohli zažiť prudké pohyby na trhu. Tlak môžu pocítiť aj výrobcovia elektrických vozidiel Tesla Inc. a Rivian Automotive Inc. V telefonátoch o hospodárskych výsledkoch spoločností sa prudko zvyšuje počet zmienok o slove „clá“, čo signalizuje zvýšené obavy investorov.

Index Nasdaq Golden Dragon China, ktorý sleduje čínske firmy kótované v USA, v piatok klesol o 3,5 %.

„Bez ohľadu na výsledok rokovaní hrozia vyššie clá a odvetné opatrenia,“ povedal Prashant Newnaha, stratég spoločnosti TD Securities v Singapure. „Narušenie dodávateľského reťazca je späť a vyššie náklady a ceny sú nevyhnutné.“

Hedžové fondy a nekomerční obchodníci si medzitým udržiavajú značné dlhé pozície v dolári v hodnote 33,7 mld. Očakáva sa, že títo investori si svoje pozície ponechajú až do oznámenia odvetných opatrení.

Trhoví stratégovia varujú pred sprísnením finančných podmienok

Napriek turbulenciám na trhu Trump neprejavil veľké obavy z reakcií investorov na jeho obchodnú politiku. Ed Al-Hussainy, stratég pre sadzby v spoločnosti Columbia Threadneedle Investments, však varoval, že prezident sa pustil do vysoko rizikovej colnej stratégie s veľkou pravdepodobnosťou odvetných opatrení.

„Očakávam sprísnenie finančných podmienok,“ povedal. „Očakávajte výpredaj akcií a širšie úverové rozpätia.“

Americkým štátnym dlhopisom sa začiatkom roka podarilo zaznamenať mierne zisky vďaka nižším než očakávaným údajom o inflácii. Obchodníci s pevným výnosom však teraz musia posúdiť rastúce trhové riziká v porovnaní s inflačnými vplyvmi vyplývajúcimi z ciel a Trumpovej fiškálnej politiky.

Index Bloomberg US Treasury sa od začiatku roka zvýšil približne o 0,5 %. „Ak sa budú akcie predávať, mali by sme byť svedkami úteku do bezpečia v dlhopisoch,“ povedal Subadra Rajappa, vedúci oddelenia stratégie amerických sadzieb v Société Générale. „Inflačný vplyv ciel by však mohol posunúť inflačné očakávania vyššie a vyrovnať výnosové krivky.“

Trhy budú sledovať aj nadchádzajúce údaje o zamestnanosti a inflácii, ktoré by mohli formovať očakávania Federálneho rezervného systému. Tvorcovia politiky nedávno pozastavili cyklus uvoľňovania menovej politiky a signalizovali, že ďalšie znižovanie sadzieb nie je naliehavé. V stredu navyše dôjde k prvému oznámeniu o refundácii štátnych dlhopisov pod vedením Trumpovej administratívy.

„Vyššie výnosy, nižší apetít po riziku - volatilita zostáva istotou,“ povedal Gregory Faranello, vedúci oddelenia obchodovania s americkými sadzbami v spoločnosti AmeriVet Securities. „Sadzby budú nestabilné. V tejto chvíli je všetko na stole a Fed sa s konaním neponáhľa.“