AI horúčka: Bublina, alebo bude ďalej rásť?

- Umelá inteligencia poháňa najsilnejší býčí trend od roku 2022, pričom index S&P 500 vzrástol o 85 % a “Magnificent 7” o 280 %.
- Na rozdiel od dot-com bubliny dnešní technologickí giganti dosahujú reálne zisky a obchodujú sa pri výrazne nižšom ocenení.
- Výnosy z investovaného kapitálu naďalej prevyšujú náklady na financovanie, čo naznačuje, že expanzia môže pokračovať.
- Namiesto bubliny sa AI javí ako hnacia sila novej globálnej ekonomickej transformácie.
Umelá inteligencia sa zmenila zo sľubu na hnaciu silu novej éry akciového trhu. Index S&P 500 odštartoval svoj aktuálny býčí trend 12. októbra 2022, krátko pred spustením ChatGPT. Odvtedy vzrastol o 85 %.
Za posledných dvanásť mesiacov index stúpol o 15 % – čo je dvojnásobok priemerného rastu v treťom roku býčieho trhu.
Investori, fascinovaní, no zároveň nepokojní, sa pýtajú, či sme svedkami skutočnej technologickej revolúcie alebo predohry k ďalšej finančnej bubline.
Čísla hovoria samy za seba. Nvidia vzrástla o 1 500 % za len tri roky, Meta Platforms o viac než 450 %.
Desať najväčších spoločností na Wall Street v súčasnosti tvorí 40 % indexu S&P 500 a 22 % globálnej trhovej kapitalizácie. Na vrchole dot-com bubliny tento podiel sotva prekročil 14 %.
Dnešné úrovne sú historické, no na rozdiel od minulosti dnešní technologickí giganti generujú skutočné zisky – nie prázdne sľuby.
V desiatich najväčších trhových bublinách za posledných 100 rokov bol priemerný zisk od dna po vrchol približne 244 %, čo naznačuje, že “Magnificent 7” ešte môže mať určitý priestor na rast – no už len obmedzený. Časovo sa navyše nachádzame v blízkosti historického priemeru dvoch a pol roka.
Sme v bubline?
Vysoké ocenenia – ale s reálnym základom
Áno, ocenenia sú vysoké, ale nie rekordné. A čo je dôležitejšie – dnešní lídri v technológiách vykazujú silné a udržateľné zisky.
Napriek tomu, že sú súčasné ocenenia vyššie než trhový priemer a historické hodnoty, stále sú ďaleko pod úrovňami internetových akcií pred krachom v roku 2000.
Koncom roka 1999 sa Cisco obchodovalo pri P/E 96,7, Oracle pri 92,1 a eBay neuveriteľných 351,7.
Dnešní lídri v oblasti AI sú oveľa umiernenejší:
-
Microsoft: 32,2
-
Apple: 31,9
-
Meta: 24,1
-
Alphabet: 23,4
-
Amazon: 30, Nvidia: 31,8 (obaja pod svojimi 5-ročnými priemermi)
-
Tesla vyčnieva s násobkom 186
Inými slovami – ceny sú ambiciózne, ale podložené hmatateľnými ziskami – nie špekulatívnymi snami.
Akcie síce prudko vzrástli, no doteraz to sprevádzal silný a konzistentný rast ziskov, nie divoké špekulácie o budúcnosti.
To je nezvyčajné v porovnaní s minulými bublinami, ktoré často poháňali nerealistické očakávania dominancie, nie preukázaný výkon.
Predchádzajúce bubliny navyše zvyčajne prebiehali v prostredí intenzívnej konkurencie, kde trh zaplavili noví hráči. Tentoraz je nadšenie pre AI koncentrované len v niekoľkých firmách.
Kľúčovou metrikou je rozdiel medzi návratnosťou investovaného kapitálu (ROIC) a váženými priemernými nákladmi na kapitál (WACC). Tento rozdiel zostáva pozitívny, čo znamená, že firmy stále generujú zisky nad úrovňou nákladov financovania.
Pokiaľ to tak ostane, fáza expanzie môže pokračovať. Bubliny zvyčajne praskajú, keď sa náklady zvýšia alebo výnosy klesnú natoľko, že sa rozdiel uzavrie.
Makroekonomický kontext je iný
Počas dot-com obdobia Fed začal zvyšovať úrokové sadzby, čo spustilo vlnu bankrotov. Dnes je to naopak: sadzby sa znižujú a program znižovania bilancie Fedu je pozastavený.
Revalvácia, nie výstrelok módy
Vzostup AI je síce koncentrovaný do niekoľkých rúk, no nie je postavený na špekuláciách. Zisky vedúcich spoločností rastú v súlade s ich cenami akcií.
Taiwan Semiconductor, najväčší svetový výrobca čipov, nedávno opäť zvýšil svoj ambiciózny výhľad tržieb – jasný dôkaz, že dopyt je stále extrémne silný.
Jednou z najviac exponovaných spoločností je OpenAI. Jej najnovšia dohoda s Broadcomom, spolu s existujúcimi partnermi ako Nvidia a AMD, posunula odhady výdavkov nad 1 bilión USD.
Aj keď je okolo tohto čísla určitá skepse, firma údajne:
-
Disponuje 100 miliardami USD z investícií od Nvidie.
-
Nečerpala žiadne úvery.
-
Má podporu administratívy Donalda Trumpa.
To posledné môže byť rozhodujúce. Závod o AI nie je len technologický – je aj geopolitický. Kto povedie – USA alebo Čína – získa kontrolu nad globálnou ekonomikou budúcnosti.
Vládne výdavky a strategické investície do AI sa pravdepodobne ešte zvýšia, čo bude hrať v prospech kľúčových hráčov v odvetví.
Poučenie z minulosti
- Porovnanie s 90. rokmi je nevyhnutné, ale rozdiely sú zásadné.
- Vtedy prudko rástli akcie mladých stratových startupov.
- Dnes AI rally vedú zrelé a ziskové giganty.
Príklad: OpenAI má dnes približne 700 miliónov používateľov, teda asi 9 % svetovej populácie, oproti 500 miliónom v marci.
Tržby sa majú strojnásobiť oproti roku 2024.
Tri dôvody, prečo AI nepripomína klasickú bublinu:
-
Prienik naprieč sektormi: AI je integrovaná do takmer každého odvetvia, nie je izolovaná
-
Okamžité zisky produktivity: už dnes vidíme merateľné úspory a efektivitu
-
Strategická podpora: AI má vládnu a geopolitickú prioritu, čo ospravedlňuje rekordné investície a zadlženie
Riziká na obzore
Riziká však existujú:
-
Rastúce výdavky môžu prevýšiť návratnosť
-
Zadlženosť, súťaž s Čínou a netransparentné finančné nástroje môžu zvyšovať systémové riziká
-
AI nemusí naplniť očakávania, alebo sa dnešné čipy stanú zastaranými skôr, než sa investície vrátia
-
Energetická náročnosť dátových centier tlačí náklady nahor
Záver: Čo nás čaká
Dejiny ukazujú, že bubliny praskajú, keď zisky už neospravedlňujú ocenenia, alebo keď vyschne úverový trh. Zatiaľ sa však nezdá, že by sa dialo jedno alebo druhé. Umelá inteligencia vytvára skutočnú hodnotu, zvyšuje produktivitu a otvára nové ekonomické príležitosti. Namiesto bubliny možno sledujeme začiatok najväčšej ekonomickej transformácie modernej histórie. Výzvou už nie je obávať sa AI, ale naučiť sa ju využívať vo svoj prospech. Tí, ktorí ju pochopia ako prví, budú viesť nasledujúce desaťročie.
So prebiehajúcou výsledkovou sezónou a zatiaľ silnými výsledkami by sa Nasdaq 100 mohol stať najvýkonnejším americkým indexom do konca roka, a to v čase, keď sa začínajú objavovať pochybnosti o regionálnych bankách.
Zdroj: Xstation
