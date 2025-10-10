Tri trhy, ktoré sa oplatí sledovať budúci týždeň (10. 10. 2025)

Tri trhy, ktoré stoja za pozornosť
Prvý celý októbrový týždeň sa niesol v znamení nových historických maxím na Wall Street a rekordov na trhu drahých kovov – najmä zlata a striebra. Zaujímavé je, že sa tak deje v čase pretrvávajúcej politickej neistoty – americká vláda je stále uzavretá, Francúzsko mení premiéra a vládna koalícia v Japonsku čelí tlakom. V tomto prostredí sa oplatí venovať pozornosť týmto trhom: EURUSD, striebro a US500.
EURUSD
Pozornosť investorov v USA sa bude sústrediť na inflačné dáta. Hoci ich zverejnenie bolo pôvodne naplánované na stredu, shutdown vlády vyvoláva otázniky nad ich načasovaním. Časť zamestnancov však bola povolaná späť, aby pripravila podklady potrebné pre výpočet sociálnych dávok, takže sa očakáva, že správa bude dostupná ešte pred rozhodnutím Fedu neskôr tento mesiac.
V eurozóne sa môže pokus o odraz eura z konca minulého týždňa predĺžiť – za predpokladu, že sa situácia vo Francúzsku stabilizuje po vládnych zmenách. V utorok budú zverejnené finálne dáta nemeckého indexu CPI a dôležitý index ZEW. V ten istý deň vystúpi aj Jerome Powell na výročnej konferencii Národnej asociácie firemných ekonómov (NABE), čo bude mať značný vplyv na vývoj kurzu.
STRIEBRO
Striebro uzavrelo minulý týždeň na novom historickom maxime a pokračovalo v raste spolu so zlatom. Hoci akciové indexy sa tiež nachádzajú na rekordných úrovniach, trh s drahými kovmi je naďalej ovplyvnený geopolitickou neistotou – a to aj napriek prímeriu na Blízkom východe či potenciálnemu upokojeniu situácie vo Francúzsku.
Obnovenie obchodnej aktivity v Číne po sviatkoch ukáže, či sa krátkodobý uptrend dokáže udržať. Napriek vysokým cenám zatiaľ štatistické indikátory neukazujú extrémnu prekúpenosť. Ďalší rast striebra bude vo veľkej miere závisieť od vývoja zlata a amerického dolára. Vo štvrtok budú trhy pozorne sledovať prejavy centrálnych bankárov – najmä Christine Lagarde na podujatí Svetovej banky a MMF.
US500
Americké indexy sa stále držia v blízkosti historických maxím, pričom trh očakáva potenciálne zníženie sadzieb zo strany Fedu ešte v októbri. V tejto súvislosti bude kľúčovým momentom utorkový prejav šéfa Fedu Jeroma Powella.
Hlavná pozornosť sa však presunie na začiatok výsledkovej sezóny. V utorok budú zverejnené kvartálne výsledky veľkých bankových hráčov ako JP Morgan, Goldman Sachs, Citi, Wells Fargo a BlackRock. V stredu sa pridajú Morgan Stanley, Bank of America a technologický gigant ASML, ktorý je kľúčový pre polovodičový sektor. Americký bankový sektor je od konca septembra v korekčnom trende a výsledky týchto spoločností môžu rozhodujúco ovplyvniť vývoj indexu US500 v najbližších týždňoch.
Denné zhrnutie: Eufória na trhu s drahými kovmi pokračuje bez prestávky 📈
Bank of America predikuje zlato za 5 000 USD: Nový vrchol v roku 2026?
Krypto novinky: Bitcoin sa zotavuje po výpredaji 📈 Ethereum nad 4000 USD
US OPEN: „Zelený“ začiatok týždňa na Wall Street
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.