Tri trhy, ktoré sa oplatí sledovať budúci týždeň (21. 11. 2025)

V nasledujúcom týždni sa oplatí sledovať tieto tri inštrumenty: Bitcoin, USDJPY a US100. Vybrali sme ich na základe prichádzajúcich makroúdajov a ich aktuálnej technickej situácie. Všetky tri sa nachádzajú na kritických úrovniach – Bitcoin bojuje o udržanie rastového trendu pri nízkej likvidite, USDJPY reaguje na najväčší fiškálny balík Japonska od pandémie a na možnosť zvýšenia sadzieb zo strany BoJ a US100 je medzi silnými výsledkami Nvidie a rastúcimi obavami z vývoja ekonomiky a menovej politiky.
Bitcoin
Bitcoin opäť testuje oblasť okolo 80 000 USD a krátkodobá situácia závisí od udržania kľúčovej podpory v pásme 75–80 tisíc USD. Trh čelí výnimočne nízkej likvidite — čiastočne v dôsledku zmien v štátnom účte Treasury General Account a zníženej aktivity najväčších "veľrýb", ktoré realizujú zisky. V budúcom týždni sa investori zamerajú najmä na toky do spotových ETF a vývoj sentimentu na akciovom trhu. Tento týždeň ETF zaznamenali rekordné odlevy počas panického výpredaja.
USDJPY
Mena USDJPY ostáva v centre pozornosti po tom, čo Japonsko oznámilo rekordný fiškálny balík v objeme 21,3 bilióna JPY a v krajine rastú inflačné tlaky. Jadrová aj celková inflácia CPI zostávajú vysoké (3,0–3,1 %), pričom guvernér Ueda aj člen rady Koeda naznačujú možnosť ďalšieho zvyšovania sadzieb. V piatok budú zverejnené kľúčové údaje: inflácia v Tokiu, maloobchodné tržby a priemyselná produkcia — tieto čísla môžu posilniť očakávania, že BoJ pristúpi k zmenám politiky už v decembri. Trh je však stále opatrný: jen je najslabšou menou G10 posledných týždňov a investori sa viac obávajú systematického výpredaja štátnych dlhopisov ako samotného sprísňovania menovej politiky.
US100
Hoci Nvidia splnila očakávania trhu, nestačilo to na udržanie pozitívneho sentimentu. Index US100 po zverejnení výsledkov síce najprv posilnil, no čoskoro sa opäť dostal pod predajný tlak. Celkový pokles z maxím už presahuje 8,3 %. Investori sa obávajú, že nové investície do AI sú umelo nafúknuté. Shutdown americkej vlády spôsobil problémy s likviditou (viditeľné aj na vývoji Bitcoinu) a trh je rozdelený v očakávaniach ohľadom zníženia sadzieb. Budúci týždeň bude zverejnený aj oneskorený index PPI.
