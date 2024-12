Tri trhy, ktoré sledovať budúci týždeň (13.12.2024)

Ako sa predvianočný obchodný týždeň blíži ku koncu, pozornosť investorov bude zameraná na sériu kľúčových rozhodnutí centrálnych bánk a geopolitické udalosti. Očakávajú sa oznámenia úrokových sadzieb Fed, Bank of Japan (BoJ) a Bank of England (BoE), spolu s významnými politickými udalosťami, ako je hlasovanie o dôvere nemeckej vláde, stretnutie európskych lídrov a výročná tlačová konferencia ruského prezidenta, ktorá by mohla mať vplyv na vojnu na Ukrajine a nástup Trumpovej administratívy. V tomto kontexte budú trhy EURUSD, US500 a GOLD tento týždeň kľúčovými oblasťami záujmu.



EURUSD

Kľúčové udalosti zahŕňajú predbežné indexy nákupných manažérov (PMI) za december z eurozóny aj USA. Hlasovanie o nedôvere vláde Olafa Scholza je naplánované na pondelok, zatiaľ čo vo štvrtok sa stretnú lídri EÚ, aby prerokovali otázky týkajúce sa Ukrajiny a migrácie. Najvýznamnejšou udalosťou pre tento menový pár však pravdepodobne bude rozhodnutie Fedu o úrokových sadzbách v stredu. Aj keď sa všeobecne očakáva zníženie sadzieb, kľúčové bude ďalšie smerovanie menovej politiky, najmä vzhľadom na konsolidáciu EURUSD okolo úrovne 1,0500.



US500

Americký ekonomický kalendár prinesie niekoľko významných údajov. Údaje o maloobchodných tržbách a priemyselnej výrobe budú zverejnené v utorok, tesne pred rozhodnutím Fedu. Index cien osobnej spotreby (PCE), ktorý bude zverejnený v piatok, síce neovplyvní okamžitý postoj Fedu, ale môže ponúknuť cenné poznatky o smerovaní menovej politiky v budúcom roku. S blížiacim sa koncom štvrtého štvrťroka sa pozornosť obráti aj na výsledkové správy spoločností, ako sú Micron, Nike a FedEx, vzhľadom na ich špecifické fiškálne harmonogramy. Index S&P 500 zostáva blízko svojich historických maxím, pričom tzv. Santa Claus rally štatisticky naberá na sile v druhej polovici decembra.



GOLD

Výkonnosť zlata úzko súvisí s vývojom amerického dolára a úrokových sadzieb v USA. Ako bezpečné aktívum však zlato čelí konkurencii mien, ako je švajčiarsky frank a japonský jen. Švajčiarska národná banka minulý týždeň prekvapila výraznejším znížením sadzieb, zatiaľ čo u Bank of Japan pretrváva neistota ohľadom budúceho postoja menovej politiky. Ak by si BoJ udržala súčasnú politiku, mohlo by to byť pozitívne pre zlato a negatívne pre jen, pretože by sa zabránilo odlivu kapitálu do Japonska. Geopolitické udalosti, vrátane hlasovania o dôvere v Nemecku, stretnutia lídrov EÚ a prejavu ruského prezidenta, by tiež mohli mať vplyv na trhy so zlatom.