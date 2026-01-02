Tri trhy, ktoré treba sledovať budúci týždeň (02.01.2026)

Vchádzame do rušného týždňa na finančných trhoch. Zvlášť zaujímavé by tentoraz mohli byť devízové a komoditné trhy. Séria kľúčových makroekonomických údajov z USA, Číny a Európy — vrátane indexov PMI, údajov o inflácii a správ z trhu práce v USA — môže určiť obchodný sentiment. V tomto kontexte sa v nasledujúcich dňoch oplatí venovať osobitnú pozornosť pšenici (WHEAT), platine (PLATINUM) a menovému páru EURUSD, kde zostávajú rozhodujúcimi faktormi geopolitické a fundamentálne vplyvy.
EURUSD
V nasledujúcom týždni budú zverejnené viaceré správy z amerického trhu práce. Vzhľadom na nedávnu zmenu rétoriky Fedu — potvrdenú v posledných zápisniciach FOMC — je trh práce teraz v centre pozornosti. Výbor oficiálne priznal, že rovnováha rizík sa presunula smerom k zamestnanosti, pričom poukázal na rastúcu nezamestnanosť, spomaľujúci rast pracovných miest a slabšie náborové plány firiem. Podľa FOMC momentálne predstavuje zhoršujúca sa situácia na trhu práce väčšie riziko ako stále mierne zvýšená inflácia PCE (2,8 % medziročne). Z tohto dôvodu môže byť menový pár EURUSD obzvlášť citlivý na akékoľvek prekvapenia v nadchádzajúcich údajoch — najmä v stredajšej správe ADP a piatkových dátach NFP.
Pšenica (WHEAT)
Trh s pšenicou na burze CBOT zaznamenal korekciu po náznakoch pokroku v rokovaniach medzi Trumpom a Zelenským. Geopolitická prémia tak mierne ustúpila a trh sa snaží započítať potenciálne lacnejší vývoz z Ukrajiny. Ďalší vývoj konfliktu však zostáva veľmi neistý. Z technického hľadiska sa pšenica obchoduje blízko lokálnych miním, pričom RSI na úrovni 32,1 naznačuje blízkosť prepredaného územia. CoT pozície ukazujú na vysoký počet špekulatívnych short pozícií a postupný posun producentov smerom k long pozíciám. Aktuálne poklesy tak môžu odrážať príliš optimistický výklad politických rokovaní. Trh s pšenicou, ako aj iné poľnohospodárske komodity, tak môže zažiť zaujímavý začiatok roka 2026.
Platina (PLATINUM)
Drahé kovy zaznamenali na konci roka 2025 výnimočne volatilné pohyby, pričom platina bola v ich čele. Minulý týždeň došlo k prudkému poklesu ceny po oznámení zvýšenia maržových požiadaviek na burze COMEX. Hoci momentálne nevidíme extrémne špekulatívne pozície, ďalšie zvyšovanie marží môže postupne vytlačiť z trhu niektorých komerčných účastníkov. Prognózy naznačujú, že trh s platinou by sa mohol v roku 2026 vyrovnať. Po nedávnom silnom raste však trh pravdepodobne potrebuje určitý čas na nájdenie novej rovnovážnej úrovne.
