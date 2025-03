Tri trhy, ktoré treba sledovať budúci týždeň (28.03.2025)

Nadchádzajúci týždeň bol investormi dlho očakávaný. Volatilita súvisiaca s presúvaním kapitálu medzi štvrťrokmi sa bude zhodovať s oznámením nových ciel na väčšinu obchodných partnerov USA a zavedením ciel na automobily, ktoré bolo oznámené tento týždeň. Okrem toho sa dozvieme aj údaje z trhu práce v USA - NFP a ADP - ako aj správy PMI a ISM za marec. Mimoriadny záujem môžu vzbudiť nástroje spojené s americkou ekonomikou, ako sú akciové indexy a menové páry. Z týchto dôvodov odporúčame sledovať okrem iného index US500, menový pár EURUSD a GOLD.

EURUSD

Vyvrcholením Trumpových colných opatrení bude pravdepodobne oznámenie rozsiahleho zoznamu ciel na tovary dovážané do USA z dlhého zoznamu obchodných partnerov. Na jednej strane to môže investorom po uplynutí dňa priniesť úľavu. V prípade negatívneho prekvapenia však nemôžeme vylúčiť výrazné korekčné pohyby. Zvýšenú volatilitu možno očakávať na všetkých hlavných menových pároch zahŕňajúcich dolár, samozrejme, vrátane EURUSD. Toto oznámenie sa navyše bude časovo zhodovať so zavedením ciel na vozidlá a automobilové súčiastky, ktoré bolo oznámené 26. marca.

US500

Uvedené faktory ovplyvnia nielen menový, ale aj akciový trh. Nárast protekcionizmu v USA ovplyvní najmä globálne pôsobiace spoločnosti, t. j. tie, ktoré sú zahrnuté v indexoch US100 alebo US500. Okrem témy ciel dostane trh aj poriadnu dávku makroekonomických údajov. Dňa 2. apríla bude zverejnená správa ADP a deň predtým súbor údajov PMI a ISM za americký výrobný sektor. Vo štvrtok 3. apríla budú zverejnené údaje ISM a PMI za sektor služieb a v piatok bude zverejnená najdôležitejšia správa - NFP. Pri takomto množstve nových informácií sa určite oplatí sledovať index US500 pre potenciálne príležitosti na otvorenie pozícií.

GOLD

V prostredí rastúceho geopolitického a obchodného napätia sa zlato v prvom štvrťroku tohto roka tešilo mimoriadnemu záujmu. Len za tri mesiace si zlato pripísalo viac ako 17 %. Je možné, že nové clá opäť prilejú olej do ohňa a zintenzívnia napäté medzinárodné vzťahy s USA. Na druhej strane sa môže ukázať, že oznámenie ciel z 2. apríla znamená vrchol Trumpovej colnej politiky a ďalším krokom bude vyjednávanie o lepších podmienkach obchodnej spolupráce. Bez ohľadu na scenár je jedno isté - čaká nás začiatok ďalšieho týždňa plného vzrušenia a volatility.