Trump naznačil dohodu s Iránom, zároveň však hrozí tvrdými clami 🔥

- Trump uviedol, že s Iránom rokuje o jadrovom programe, clách aj o možnom uvoľnení sankcií.
- Zároveň vyhlásil, že Irán nebude môcť pokračovať v obohacovaní uránu.
- Krajinám dodávajúcim Iránu zbrane pohrozil okamžitým clom vo výške 50 %.
- Jeho vyjadrenia kombinujú ponuku dohody s hrozbou ďalšieho tvrdého ekonomického tlaku.
Americký prezident Donald Trump vo svojich nových vyjadreniach naznačil možné ďalšie posuny vo vzťahoch s Iránom. Zároveň však ukázal, že Washington chce voči Teheránu postupovať tvrdo tak v oblasti jadrového programu, ako aj v otázke obchodu a vojenskej podpory.
Zdroj: Truthsocial.com
Trump uviedol, že Spojené štáty chcú s Iránom úzko spolupracovať po tom, čo označil za veľmi produktívnu zmenu režimu. Zároveň zdôraznil, že Irán nebude môcť pokračovať v obohacovaní uránu a že USA plánujú v spolupráci s Teheránom odstrániť zvyšky hlboko uloženého jadrového materiálu, ktorý je podľa jeho slov pod prísnym satelitným dohľadom. Súčasťou rokovaní majú byť aj tarify a možné uvoľnenie sankcií, pričom Trump naznačil, že značná časť z celkových pätnástich bodov už bola predbežne odsúhlasená.
Zdroj: Truthsocial.com
V druhom vyjadrení potom Trump výrazne pritvrdil voči krajinám, ktoré by Iránu dodávali vojenské zbrane. Pohrozil, že akákoľvek krajina, ktorá bude Teherán vojensky zásobovať, bude okamžite čeliť clu vo výške 50 % na všetok tovar predávaný do Spojených štátov. Podľa jeho slov nemajú platiť žiadne výnimky ani oslobodenia.
Celkovo tieto vyhlásenia ukazujú dvojitú stratégiu. Na jednej strane Trump hovorí o možnej dohode, spolupráci a čiastočnom zmiernení sankčného režimu. Na druhej strane však zároveň vysiela veľmi tvrdé varovanie nielen Iránu, ale aj ďalším štátom, ktoré by sa mohli podieľať na jeho vojenskej podpore. Pre trhy aj geopolitiku tak zostáva kľúčové, či sa rétorika premení na konkrétnu dohodu, alebo naopak na ďalšiu eskaláciu tlaku.
Dva týždne pokoja ⏳ Trump oznámil prímerie s Iránom tesne pred ultimátom 🤝
Konflikt s Iránom eskaluje – aké sú dôsledky?
Trump prilial olej do ohňa 🔥 Napätie okolo Iránu a Hormuzu ďalej rastie ⚠️
Iránska ropa ako zbraň? 🛢️ Trump chce oslabiť Čínu 🌍
