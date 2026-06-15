USA a Irán sa dohodli na prímerí, ropa prudko zlacňuje 📉

Spojené štáty a Irán podľa aktuálnych správ dosiahli predbežnú dohodu, ktorá má ukončiť ozbrojený konflikt a znovu otvoriť Hormuzský prieliv. Práve táto námorná tepna bola v posledných mesiacoch jedným z hlavných zdrojov napätia na energetických trhoch, keďže cez ňu bežne prúdi významná časť svetovej ropy a LNG. Dohoda má byť formálne podpísaná vo Švajčiarsku 19. júna, pričom nasledovať má 60-dňové obdobie rokovaní o širšej dohode vrátane iránskeho jadrového programu.
Reakcia trhov bola okamžitá. Cena ropy Brent po oznámení dohody klesla o viac ako 4 % smerom k úrovni okolo 83 USD za barel, keďže investori začali rýchlo odpisovať geopolitickú rizikovú prémiu. Pod tlak sa dostala aj americká ropa WTI, zatiaľ čo akciové trhy v Ázii naopak výrazne posilnili vďaka nádeji, že obnovenie prepravy ropy zmierni inflačné tlaky.
Pre energetický trh je kľúčové, že Hormuzský prieliv predstavuje jednu z najcitlivejších trás globálneho obchodu s ropou. Pred blokádou cez neho prúdila približne pätina svetovej ponuky ropy a LNG. Podľa dostupných dát sa navyše v Perzskom zálive stále nachádzajú stovky lodí čakajúcich na vyplávanie, čo znamená, že návrat k bežnej prevádzke nemusí byť okamžitý. Aj po podpise dohody bude dôležité sledovať odmínovanie vodnej cesty, technický stav infraštruktúry a rýchlosť obnovenia tankerovej dopravy.
Z pohľadu investorov dohoda prináša výraznú úľavu, ale neznamená úplné odstránenie rizík. Kľúčové otázky zostávajú otvorené, najmä budúcnosť iránskeho jadrového programu, rozsah prípadného uvoľnenia sankcií a rola Izraela, ktorý nie je priamou stranou dohody. Irán zároveň podľa dostupných správ požaduje odstránenie primárnych aj sekundárnych sankcií a prístup k zahraničným finančným prostriedkom, čo môže byť politicky ťažké presadiť v Spojených štátoch.
Krátkodobo môže dohoda pomôcť centrálnym bankám, pretože nižšie ceny energií znižujú riziko novej inflačnej vlny. To je dôležité najmä pre krajiny závislé od dovozu ropy, kde drahšie energie v posledných mesiacoch zvyšovali tlak na spotrebiteľov aj firmy. Ak sa preprava cez Hormuz začne skutočne normalizovať, časť trhu sa môže presunúť z obranného režimu späť k rizikovejším aktívam.
Investori by však mali počítať s tým, že trh teraz oceňuje predovšetkým nádej, nie definitívny mier. Dohoda zatiaľ nemá zverejnený kompletný text a rozdielne vyjadrenia Washingtonu a Teheránu ukazujú, že obe strany si výsledok vykladajú odlišne. Práve táto neistota môže v ďalších dňoch spôsobiť zvýšenú volatilitu ropy aj akciových trhov.
Graf ropy Brent (OIL, H4)
Zdroj: xStation5
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