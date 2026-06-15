USA blokujú prístup k AI modelom Anthropic 🤖

Kanadský premiér Mark Carney upozornil, že americké obmedzenie prístupu k najnovším modelom spoločnosti Anthropic poukazuje na rastúce riziko prílišnej závislosti od niekoľkých veľkých poskytovateľov umelej inteligencie. Podľa dostupných informácií americká administratíva nariadila spoločnosti Anthropic obmedziť prístup k modelom Fable 5 a Mythos 5 pre zahraničné osoby pre obavy o národnú bezpečnosť. Anthropic následne modely odstavil pre širší okruh používateľov, aby zabezpečil súlad s požiadavkami vlády.
Carney prirovnal situáciu k rizikám, ktoré sa ukázali počas finančnej krízy v roku 2008. Tak ako vtedy boli svetové banky prepojené spôsobom, ktorý zvyšoval systémové riziko, dnes môže podobnú zraniteľnosť vytvárať koncentrácia firiem, štátov a inštitúcií na niekoľko dominantných AI modelov. Jeho hlavný odkaz je, že problémom nie je samotná existencia špičkových modelov, ale nadmerná závislosť od obmedzeného počtu technológií, ktoré môžu byť náhle obmedzené politickým rozhodnutím.
Dôvodom amerického zásahu majú byť bezpečnostné obavy spojené s možnosťou obísť ochranné mechanizmy modelu Fable 5. Podľa zverejnených informácií sa riešilo riziko takzvaného jailbreaku, teda situácie, keď používateľ dokáže model prinútiť obchádzať bezpečnostné pravidlá. Anthropic síce označil plošné obmedzenie za neprimerané, incident však zároveň ukazuje, že najvýkonnejšie AI systémy sa čoraz viac dostávajú do rovnakej kategórie ako čipy, superpočítače alebo iné strategické technológie.
Pre investorov je táto správa dôležitá hneď z viacerých dôvodov:
- Biznisový model firiem vyvíjajúcich najpokročilejšiu AI nemusí závisieť iba od dopytu zákazníkov a technologického náskoku, ale aj od rozhodnutia štátu. Ak budú vlády častejšie zasahovať do dostupnosti modelov, môže to ovplyvniť tržby, tempo adopcie aj schopnosť firiem získavať zahraničných klientov.
- Zvyšuje sa tým význam technologickej suverenity. Európa, Kanada aj ďalší spojenci USA môžu začať viac investovať do vlastných AI kapacít, lokálnych cloudových riešení a alternatívnych modelov. Európska komisia podľa dostupných správ uviedla, že situáciu vyhodnocuje a že vývoj podčiarkuje potrebu väčšej technologickej nezávislosti. Pre firmy mimo USA je to jasný signál, že spoliehať sa iba na americké modely môže byť prevádzkové aj geopolitické riziko.
- Môže sa zmeniť konkurenčná dynamika v celom AI sektore. Ak budú americké modely viac kontrolované, môže sa otvoriť priestor pre alternatívnych hráčov v Kanade, Európe, Číne alebo na Blízkom východe. Zároveň však platí, že prísnejšia regulácia môže paradoxne zvýhodniť najväčšie technologické firmy, pretože práve ony majú kapitál, právne tímy a bezpečnostnú infraštruktúru potrebnú na splnenie nových požiadaviek.
Dopad môže pocítiť aj širší technologický trh. Akcie firiem spojených s AI infraštruktúrou, cloudom, kyberbezpečnosťou a polovodičmi budú citlivejšie na politické signály z Washingtonu. Zásah proti Anthropic naznačuje, že AI už nie je len komerčný produkt, ale strategické aktívum. To môže zvyšovať regulatorné riziko, no zároveň podporovať dlhodobé výdavky na bezpečnosť, výpočtovú kapacitu a domácu AI infraštruktúru.
Na strane zákazníkov môže incident urýchliť snahu o diverzifikáciu. Veľké banky, vlády, priemyselné firmy aj technologické spoločnosti budú pravdepodobne viac riešiť, či ich AI stratégia nestojí na jednom dodávateľovi. V praxi to môže znamenať kombináciu viacerých modelov, väčší dôraz na open-source riešenia, lokálne nasadenie modelov a prísnejšie pravidlá pre kritické systémy.
Carneyho varovanie preto presahuje samotný prípad Anthropic. Ide o signál, že svet vstupuje do novej fázy AI pretekov, v ktorej sa najpokročilejšie modely budú hodnotiť nielen podľa výkonu, ale aj podľa toho, kto ich kontroluje, komu sú dostupné a či môžu byť kedykoľvek obmedzené. Pre investorov to znamená, že popri raste AI trhu bude čoraz dôležitejšie sledovať reguláciu, exportné obmedzenia a geopolitiku.
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