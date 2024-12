Trump varuje EÚ: Kupujte americkú energiu, inak budete čeliť clám

Americký prezident Donald Trump varuje Európsku úniu pred zavedením ciel na jej vývoz do USA, ak členské štáty nezačnú nakupovať viac americkej ropy a plynu. Cieľom tohto kroku je znížiť obchodný deficit medzi oboma regiónmi, ktorý v roku 2022 predstavoval 131,3 miliardy USD.

Trump to napísal na svojej sociálnej platforme Pravda: „Európskej únii som povedal, že svoj obrovský deficit s USA musia vyrovnať rozsiahlym nákupom našej ropy a plynu. V opačnom prípade to budú TOTÁLNE MIERY na všetkých frontoch!!!“

Spojené štáty sú najväčším svetovým producentom ropy a zároveň najväčším vývozcom skvapalneného zemného plynu (LNG). Krajiny ako EÚ a Vietnam už zvažujú možnosť nakupovať viac amerického plynu, čiastočne aj kvôli hrozbe ciel.

EÚ sa v reakcii na tento tlak snaží zaujať jednotný postoj. „Sme dobre pripravení na možnosť, že nová americká administratíva zaujme iný prístup v oblasti klímy alebo obchodu,“ uviedla nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková po zasadnutí G7 v Taliansku. Európska komisia zároveň už skôr posilnila svoje nástroje na ochranu pred obchodným tlakom.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová naznačila možnosť zvýšenia dovozu amerického LNG. „Prečo nenahradiť ruský LNG americkým LNG, ktorý je lacnejší a znižuje aj naše náklady na energiu?“ povedala. V súčasnosti už Spojené štáty dominujú európskemu trhu s LNG, ale ruský plyn stále zostáva významnou súčasťou európskej energetickej bilancie.

Z dlhodobého hľadiska Spojené štáty plánujú zvýšiť svoju vývoznú kapacitu. Z krátkodobého hľadiska však nemôžu zvýšiť dodávky kvôli dlhodobým zmluvám. Presmerovanie dodávok z iných regiónov do Európy by záviselo od dohôd s pôvodnými odberateľmi a samo osebe by nezvýšilo celkový vývoz USA.

Okrem ropy a plynu sa Trumpova kritika EÚ zameriava aj na nedostatočné výdavky na obranu a obchodný deficit. Trump v minulosti označil Brusel za „pekelnú dieru“ a dokonca vyhlásil, že nechá Rusko „robiť si, čo chce“, ak členské štáty NATO nezvýšia svoje výdavky na obranu.

Európska únia je však naďalej pripravená čeliť potenciálnemu obchodnému konfliktu. Nový nástroj proti nátlaku umožňuje Európskej komisii zaviesť odvetné clá alebo iné sankcie na politicky motivované obmedzenia. Zároveň bola prijatá regulácia zahraničných dotácií s cieľom zablokovať účasť spoločností s nekalou štátnou pomocou na verejnom obstarávaní alebo fúziách.

Transatlantický obchod sa tak opäť dostal do popredia záujmu oboch strán. USA upevňujú svoju úlohu kľúčového dodávateľa energií do Európy, ktorú posilňujú dôsledky ruskej invázie na Ukrajinu. Na druhej strane Európska únia je naďalej odhodlaná zabezpečiť svoju energetickú bezpečnosť a zachovať obchodnú rovnováhu.

Vývoj situácie bude závisieť od bilaterálnych rokovaní a schopnosti nájsť kompromis v citlivých oblastiach, ako je energetika a obchod. Najbližšie mesiace ukážu, či sa podarí vyhnúť obchodnej vojne a zabezpečiť stabilné transatlantické vzťahy.